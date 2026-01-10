Kates geheime Taktik gegen das Harry-und-Meghan-Problem

An ihrem 44. Geburtstag setzt Prinzessin Kate ein deutliches Zeichen. Nach ihrer Krebsbehandlung kehrt sie mit frischem Elan auf die Bühne der Royals zurück – und nutzt ihre öffentliche Rolle, um das Problem mit Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) zu entschärfen. In London zeigte sie sich zuletzt wieder bei hochkarätigen Terminen an der Seite von Prinz William (43), unter anderem beim Staatsbankett für den deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier (70) in Windsor. Royal-Experte Richard Fitzwilliams erklärt gegenüber der Daily Mail, was es damit auf sich hat. "Catherines Vermächtnis wird totale Loyalität zu ihrem Ehemann und der Monarchie sein", meint er – und genau damit treffe sie den Nerv der jungen Generation, die den Royals zuletzt skeptisch gegenüberstand.

Während der Streit mit Harry und Meghan die Monarchie vor allem bei der jüngeren Generation in Erklärungsnot gebracht hat, setzt Kate laut Fitzwilliams auf eine andere Strategie: Sie zeigt sich als moderne, aber pflichtbewusste Prinzessin, die klare Schwerpunkte wählt, statt überall ein bisschen aufzutreten. Seit ihrer Remissionsmeldung absolvierte die Prinzessin 68 Termine – kein Pflichtprogramm, sondern ein sorgfältig gestalteter Plan, der Modernität und Tradition vereint. Fitzwilliams betont, dass Catherine mit ihrer stillen Resilienz die Reputation der Krone bei Millennials und Gen Z stärken könne. "Sie ist königlich und zugleich zeitgemäß", meint der Kommentator – ein Gegenentwurf zur lauten Dauerdebatte rund um Harry und Meghan.

Wie stark dieser stille Einfluss wirkt, zeigt ein Glamour-Detail, das gerade die Netzgemeinde elektrisiert. Holly Ramsay, die Tochter von Starkoch Gordon Ramsay (59), hat kürzlich sehr medienwirksam den olympischen Schwimmer Adam Peaty (31) geheiratet. Sie verriet in der Daily Mail, dass ihr Brautkleid von Kate inspiriert war. Die Spitzenrobe mit langer Schleierlinie und klassischem Schnitt wirkt wie eine Liebeserklärung an die Prinzessin – auch Frisur und Make-up griffen deren zurückhaltende Eleganz auf. Kate inspiriert nicht nur Bräute, sondern sendet auch eine klare Botschaft, mit der die Royals ihr Image schärfen: weniger Drama, mehr Haltung.

Getty Images Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018

Getty Images Prinzessin Kate, Januar 2026

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022