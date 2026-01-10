Isi entschuldigt sich bei Yvonne Woelke für Affären-Witz

Ismet Atli (55) meldet sich nach einem viralen Affären-Witz öffentlich zu Wort – und richtet seine Worte direkt an Yvonne Woelke (46). In einer Instagram-Story entschuldigt sich der Unternehmer am Samstag und erklärt, wie es zu dem Aufreger kam. Schauplatz sei sein Laden gewesen, als Erik auftauchte und die Situation ins Rollen brachte. Während Nachrichten im Sekundentakt bei ihm eingingen, stellte Ismet in diesem Eifer eine Frage, die wie eine Unterstellung wirkte. Jetzt betont er: Er habe nichts behaupten wollen, niemandem etwas unterstellen und schon gar nichts breit treten. Stattdessen gelobt er Besserung und sagt: Künftig gebe es nur noch Chai – keine gewagten Fragen mehr.

Der Auslöser sei, so Ismet, der spontane Besuch von Erik gewesen, der in seiner Story selbst Anspielungen gemacht habe. "Ich würde niemals so etwas behaupten", betont der Unternehmer und verweist darauf, dass er in dem Moment schlicht auf Hunderte Nachrichten reagiert habe. In dieser Dynamik habe er die brisante Frage gestellt, die den Eindruck nährte, Yvonne habe Zeit bei Erik verbracht. Nun rudert er zurück, stellt klar, dass daraus keine Behauptung abzuleiten sei, und schiebt den Ball an Erik weiter: Er wolle mit ihm "ein Hühnchen rupfen". Die Botschaft an Yvonne: Es war ein Joke, der aus dem Ruder lief – und dafür entschuldigt er sich.

Yvonne Woelke hatte sich in den Stunden zuvor bereits klar positioniert und ihrem Umfeld deutlich gemacht, dass sie sich falschen Erzählungen entschieden entgegenstellt. In der Vergangenheit standen neben der Schauspielerin auch ihr Partner Peter Klein (58) sowie Szene-Bekannter Erik immer wieder im Scheinwerferlicht – eine Konstellation, die online schnell hochkocht. Yvonne sucht in solchen Momenten die direkte Ansprache über Social Media, während Ismet als Geschäftsmann die Dynamik seiner Community kennt und nun auf Deeskalation setzt. Zwischen den Beteiligten gab es zuletzt immer wieder Berührungspunkte in Lives, Kommentaren und Storys – die Grenzen zwischen Spaß, Spitze und falschem Ton sind dabei dünn, vor allem, wenn private Beziehungen mitlaufen.

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Ismet Atli

Getty Images Yvonne Woelke im Juli 2018

Instagram / ismetatli_official Eric Sindermann und Isi Atli, Januar 2026