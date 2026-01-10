Hailey Biebers Label expandiert nach Australien und Co.

Hailey Bieber (29) bringt ihre Beauty-Marke Rhode nun nach Australien und Neuseeland und sorgt damit international für Aufmerksamkeit. Wie das Model auf Instagram bekanntgab, wird die vollständige Produktlinie ab dem 12. Februar online verfügbar sein. Laut Hello können die Produkte zeitgleich auch in ausgewählten Stores in Melbourne und Sydney erworben werden. Neben der beliebten Lippenpflege dürfen sich Fans auch auf Feuchtigkeitscremes und Seren freuen. Hailey schreibt dazu: "Vielen Dank für all eure Liebe und Unterstützung – wir haben noch so viel vor uns, auf das wir uns gemeinsam freuen können."

Außerdem gab Hailey einen Ausblick auf neue Produkte ihrer Marke. Fans dürfen sich offenbar auf neue Versionen der Lip-Favoriten, noch mehr Farbnuancen, einen Contour-Stick und weitere Treatments freuen, wie ein zuvor veröffentlichter Post auf dem offiziellen Instagram-Account von Rhode verriet. In den Kommentaren zeigten sich die Fans begeistert. Sowohl die neuen Produkte als auch die lang ersehnte Expansion nach Australien und Neuseeland lösten große Vorfreude aus. Es bleibt spannend, wie die Produkte auf der anderen Seite der Welt ankommen werden.

Erst kürzlich hatte Hailey einen großen Erfolg mit der Übernahme von Rhode durch e.l.f. Beauty für eine Milliarde Dollar gefeiert. Obwohl die Marke inzwischen unter neuer Führung steht, bleibt sie als Chief Creative Officer die kreative Schlüsselfigur des Unternehmens. Hailey, die mit Ehemann Justin Bieber (31) und Sohn Jack Blues in Los Angeles lebt, sichert damit ihre Familie ab: "Ich möchte das für die Zukunft meines Sohnes aufbewahren", erklärte sie zuvor im Interview mit dem WSJ Magazine. "Es ist eine Summe, mit der ich bisher noch nie zu tun hatte, deshalb möchte ich einfach klug damit umgehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Mai 2025

Anzeige Anzeige

haileybieber Model Hailey Bieber im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz