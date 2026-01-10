War diese Rumba Liebesstart für Rebecca Mir & Massimo?

Als Rebecca Mir (34) 2012 im großen Finale von Let's Dance im weißen Kleid über das Parkett schwebte, hätte man schon ahnen können, dass da so etwas wie Liebe in der Luft liegt. An der Seite des Profitänzers Massimo Sinató (45) tanzte das Model zu Whitney Houstons (†48) Klassiker "I Will Always Love You" – und zwischen den beiden knisterte es spürbar. Im Kölner Studio, vor laufenden RTL-Kameras und Millionen Fernsehzuschauern, hob Massimo seine Tanzpartnerin in eleganten Figuren durch den Saal, kniete mit ihr am Ende in der Mitte der Bühne nieder, beide blickten sich tief in die Augen. Das Publikum hielt den Atem an, viele Fans warteten nur noch auf einen Kuss – doch das Duo blieb professionell und widerstand dem Moment, wie RTL berichtet.

In Barbara Schönebergers (51) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erzählte Rebecca, wie nah sie und Massimo sich während der Sendung kamen: täglich zehn Stunden Training, vier Monate lang – keine Show-Romanze, sondern ein langsames, intensives Kennenlernen, wie Rebecca es beschreibt. Küsse gab es vor laufender Kamera zwar keine, aber die Energie im Saal sprach Bände. Nach der Show wurden aus dem Tanzduo ein echtes Liebespaar, 2015 folgte die Traumhochzeit. 2021 krönte ein gemeinsamer Sohn ihr Glück.

Privat pflegen die beiden ein Teamgefühl, das längst über das Tanzparkett hinausgeht. Die Moderatorin und der Tänzer setzen im Alltag auf Nähe in kleinen Momenten, wenn die Termine es erlauben und zwischen Kindergarten, Proben und Jobs Zeitfenster entstehen. Freunde beschreiben die beiden als eingespielt und humorvoll, zu Hause werde oft Musik gespielt – nicht selten landet einer von beiden beim Kochen oder Aufräumen in einem spontanen Tanzschritt. Aus dem TV-Knistern ist ein Familienrhythmus geworden, der auf Vertrautheit, Routine und einer Leidenschaft basiert, die schon im Scheinwerferlicht deutlich spürbar wurde.

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Oktober 2022

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin, 2016

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Sohn, April 2024