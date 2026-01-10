Isolierter Ex-Prinz Andrew plant wohl ein Enthüllungsbuch

Ex-Prinz Andrew (65) soll an einem Enthüllungsbuch arbeiten, das die Monarchie in neue Turbulenzen stürzen könnte. Laut dem Magazin OK! sondiert Andrew bereits Angebote von Verlagen, um in einem Buch seine Sicht der Dinge zu schildern. Der Plan: Er präsentiert sich als Opfer der #MeToo-Ära und der "woken" Zeit, heißt es aus seinem Umfeld. Gespräche laufen demnach bereits, konkrete Verträge gebe es jedoch noch nicht.

Auslöser für die neuen Buchpläne ist laut OK! der erneute Druck auf Andrew nach der Veröffentlichung der posthum erschienenen Memoiren von Virginia Giuffre (†41) und der jüngsten Veröffentlichung von Akten aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein (†66), die Andrew erneut belasteten. Der Ex-Royal bestreitet weiterhin jede Form von sexuellem Fehlverhalten, ist aber nach dem außergerichtlichen Vergleich mit Virginia und dem Entzug seiner militärischen Ehren sowie weiterer Titel finanziell und reputationsmäßig stark angeschlagen. Ein Palast-Insider beschreibt das geplante Buch als möglichen "finanziellen Rettungsanker" – aber auch eine Hoffnung Andrews, die Familie und die Öffentlichkeit umzustimmen.

Parallel werden unter Royals Vergleiche mit "Reserve" von Prinz Harry (41) gezogen: Der Bestseller brachte dem Prinzen Millionen – aber auch tiefe Gräben in der Familie. Andrew soll auf Anweisung von König Charles (77) bald sein geliebtes Zuhause verlassen und sich deutlich verkleinern. Wann genau der Umzug stattfinden wird, ist nicht bekannt. Die Royals dürften gespannt auf Andrews nächste Schritte sein, soll er laut Insidern bereit sein, in einem Buch private Gespräche und alte Geheimnisse offenzulegen.

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London

Imago Virginia Roberts Giuffre spricht auf einer Pressekonferenz in New York am 27. August 2019

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025