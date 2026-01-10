Diese Country-Ikone ist Keith Urbans Stütze nach Trennung

Keith Urban (58) und Nicole Kidman (58) haben nach fast zwanzig Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. In dieser schwierigen Phase kann der Sänger auf eine Freundin vertrauen, wie Insider gegenüber OK! verraten. Dolly Parton (79) steht ihrem Musikkollegen demnach zur Seite. "Sie ist eine der wenigen Personen, denen Keith sich geöffnet hat", plauderte die Quelle aus und erklärte: "Er vertraut ihrem Urteilsvermögen und ihrer Weisheit mehr als jedem anderen, und ihre Ratschläge sind ihm eine große Hilfe bei seinen Bemühungen, sein Gleichgewicht wiederzufinden."

In ihren Jahren im Showbusiness sind sich der Australier und die Country-Legende immer wieder begegnet. Sie nahmen sogar schon 2005 ein Cover des Klassikers "Twelfth of Never" auf. Während eines Auftritts in der "Ellen Show" berichtete Keith von seiner Ehrfurcht vor Dolly. "Ich bin mit ihren Liedern aufgewachsen. Als Kind habe ich ihre Lieder gesungen, weil ich vor dem Stimmbruch wie sie klang. Ich habe in ihrer Tonlage gesungen", erinnerte er sich.

Ende September 2025 reichte Nicole die Scheidung von ihrem Ehemann ein. Im Januar dieses Jahres erzielten die Ex-Partner dann einen Vergleich vor Gericht. Laut Daily Mail beschlossen beide, auf Kindes- und Ehegattenunterhalt zu verzichten. Die Töchter Sunday Rose (17) und Faith (15) sollen bei ihrer Mutter wohnen und ihren Vater jedes zweite Wochenende sehen. Die Einigung nach drei Monaten war für viele Fans eine Überraschung, häufig dauern diese Prozesse deutlich länger.

Getty Images Keith Urban bei den CMA Awards in Nashville 2025

Getty Images Dolly Parton, Musikerin

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City