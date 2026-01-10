Nach 23 Jahren: Michael Jordan küsst Amanda Seyfried erneut

Roter-Teppich-Flashback: Amanda Seyfried (40) und Michael B. Jordan (38) sind am Samstag beim Palm Springs International Film Festival aufeinandergetroffen – und haben ihre Soap-Anfänge mit einem Augenzwinkern gefeiert. Auf dem Teppich bemerkte Amanda ihren Kollegen während eines USA Today-Interviews, schickte ihm ein Lächeln und Kussgeräusche hinüber, bis Michael reagierte. Er drehte sich zu ihr, gab ihr einen Kuss auf die Wange und zog sie in eine Umarmung: "Ich liebe dieses Mädchen." Beide gratulierten einander zu ihren aktuellen Projekten, legten noch eine zweite Umarmung nach – und schwelgten kurz in Erinnerungen. Für Amanda war Jordan damals der erste Kuss vor der Kamera.

Die Schauspielerin hatte erst kürzlich im Gespräch mit W Magazine erzählt, wie alles begann: "Er war Reggie und ich war Joni in 'All My Children'. Unsere Figuren lernten sich kennen und hatten Gefühle füreinander." Amanda war von 2002 bis 2003 in der Serie zu sehen, Michael stieß 2003 dazu und spielte Reggie bis 2006. "Wir waren so jung. Ich glaube, er war 15 und ich 16 oder 17", überlegte Amanda weiter. Während die beiden am Wochenende ihr Wiedersehen feierten, gelten sie zeitgleich als heiße Anwärter in der laufenden Award-Saison: Amanda mit "Das Testament der Ann Lee" und Michael mit dem Doppelauftritt in "Sinners".

Hinter dem nostalgischen Moment steht auch eine besondere Fußnote der Soap-Geschichte: Die Figur Reggie wurde ursprünglich von Chadwick Boseman (†43) verkörpert, der nach einer Woche ausschied, weil er die stereotypen Züge der Rolle kritisiert hatte. In späteren Interviews betonte Chadwick, er habe seine Bedenken offen angesprochen – eine Haltung, die laut Michael Einfluss auf die weitere Ausrichtung der Figur gehabt habe. Gegenüber GQ erinnerte Michael an die Klischees, die er nicht mehr spielen wollte, und daran, wie sehr ihn die frühe Zeit geprägt hat. Für Amanda und Michael bleibt die gemeinsame Teenie-Erinnerung von "All My Children" bis heute ein verbindendes Kapitel, das ihnen nun – zwei Jahrzehnte später – ein herzliches Wiedersehen auf dem roten Teppich bescherte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Michael B. Jordan und Amanda Seyfried

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von Lionsgates "The Housemaid"

Getty Images Michael B. Jordan, Schauspieler