Aleks Petrovic' Sticheleien: Lola Weippert schießt zurück

Aleksandar Petrovic (34) sorgt erneut für Schlagzeilen mit scharfen Worten gegen Lola Weippert (29). In seiner Instagram-Story machte der Reality-TV-Star seiner Enttäuschung Luft, dass Lola nicht mehr die Moderation der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. übernimmt. Gleichzeitig bezeichnete er sie als unprofessionell und erklärte, er hätte gern bei den Dreharbeiten mit ihr "abgerechnet". Prompt reagierte die Moderatorin: Unter einem Beitrag zu dem Thema auf dem Social-Media-Account von Promiflash ließ sie einen bissigen Kommentar ab: "Dann muss er aber erstmal rechnen lernen." Ihr Konter wurde schnell zum Hit und sammelte in 12 Stunden über 1.700 Likes.

Aleks war bereits früher Teilnehmer einer Temptation Island-Staffel, damals noch mit seiner früheren Partnerin Christina Dimitriou (33). Während dieser Teilnahme sorgte er jedoch für einen Skandal, als er Christina betrog und sich anschließend mit der Verführerin Vanessa Nwattu einließ, die heute seine Partnerin ist. Dass er jetzt erneut an der VIP-Version der Show teilnimmt, bleibt nicht ohne Kritik, und seine aktuellen Bemerkungen über Lola werfen zusätzlichen Schatten auf seinen Auftritt. Die ehemalige Moderatorin der Show zeigt sich allerdings schlagfertig und sparte sich eine direktere Reaktion auf die provokanten Aussagen.

Aleksandar ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht in der Reality-TV-Szene, doch seine öffentliche Darstellung sorgt immer wieder für Kontroversen. Lola hingegen, die als Moderatorin mit ihrem Charme überzeugte, hat sich inzwischen anderen Projekten zugewandt. Trotz der gelegentlich angespannten Stimmung zwischen den beiden wirken ihre Bemerkungen unbekümmert. Aleks' Partnerin Vanessa und er selbst haben derweil einen turbulenten Start in ihrem aktuellen gemeinsamen öffentlichen Auftritt hinter sich, was möglicherweise einen weiteren Grund für die angespannte Atmosphäre liefert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / Panama Pictures Collage: Aleks Petrovic und Lola Weippert

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024