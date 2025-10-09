Aleksandar Petrovic wollte bei Temptation mit Lola abrechnen

Aleksandar Petrovic (34), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, ist erneut Teilnehmer der aktuellen Temptation Island V.I.P.-Staffel. Diesmal stellt sich der 32-Jährige gemeinsam mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu der Herausforderung. Bereits bei seiner ersten Teilnahme an der Show sorgte Aleks für Aufsehen, als seine damalige Beziehung zu Christina Dimitriou (33) in die Brüche ging, weil er sich in Vanessa verliebte. In seiner Instagram-Story offenbart der Social-Media-Star nun, dass er gehofft hatte, Moderatorin Lola Weippert (29) bei den Dreharbeiten wiederzusehen. Doch Lola, die damals die Show moderierte, ist in der aktuellen Staffel nicht mehr dabei.

In seiner Story ging Aleks ins Detail und stellte frühere Kommentare der Moderatorin infrage. Konkret kritisierte er ein Interview, in dem Lola ihn mit Marc-Robin Wenz verglichen hatte, beide damals die "Betrüger" der Show. Aleks äußerte, dass er diesen Vergleich: "Uns zu vergleichen ist eine Frechheit. Klar, wir haben beide betrogen, aber er aus Jux und Tollerei, weil er mit seinen Hoden gedacht hat, und ich auf emotionaler Ebene, weil ich mich halt verliebt habe". Noch mehr ärgerte ihn eine Aussage, in der sie die beiden Männer auf eine Stufe mit tödlichen Krankheiten setzte: "Das wäre wie Pest mit Cholera vergleichen", soll sie gesagt haben. Aleks machte deutlich, dass er Lolas Verhalten als unprofessionell empfand und ihre Herangehensweise kritisiert hätte, wäre sie in der aktuellen Staffel noch dabei gewesen.

Lola hat sich bereits in mehreren Reality-TV-Formaten einen Namen gemacht, ist aber mittlerweile nicht mehr Teil der Produktion von "Temptation Island". Die Moderatorin wurde in der Vergangenheit für ihre klare Haltung gegenüber untreuen Teilnehmern bekannt, was scheinbar nicht bei allen Teilnehmern gut ankam. Aleks kritisierte in seiner Instagram-Story auch, dass Lola seines Erachtens die Männer im Format stärker für ihr Verhalten verurteilte als Frauen. "Komisch, dass sie immer die Betrüger komplett niedergemacht und die Betrügerinnen nicht...", sagt er. Aleks ist durch seine Teilnahme bei Formaten wie "Temptation Island" längst kein Unbekannter mehr und sorgt immer wieder für Gesprächsstoff – nicht zuletzt durch seine aktive Präsenz in sozialen Medien, wo er gerne Stellung zu Kritik oder persönlichen Themen nimmt.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, ActionPress / Galuschka,Horst Collage: Aleksandar Petrovic und Lola Weippert

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Lola Weippert, Moderatorin