Darum war Vanessas Stimmung bei Temptation-Einzug so frostig

Am Montag startete die neue Temptation Island V.I.P.-Staffel. Ein Paar schien jedoch so gar nicht glücklich über seinen Einzug auf der Insel der Versuchung: Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu. Zwischen den beiden Realitystars herrschte spürbar dicke Luft. Auf Instagram klärt Vanessa nun auf, weswegen sie so verstimmt war. Das Vorstellungsinterview, das einen Tag vor Showstart aufgezeichnet wurde, ging nämlich mächtig in die Hose. "[Aleks] hat das Interview abgebrochen", berichtet die "The Power"-Bekanntheit und führt weiter aus: "Er war so wütend, dass er den ganzen Tag eigentlich gar nicht mehr mit mir gesprochen hat. Und so sind wir dann tatsächlich in die Villa eingezogen, also nicht so schön..."

Doch was ist beim Interview vorgefallen, dass Aleks Stimmung dermaßen verhagelt war? In dem Gespräch, das es auch in die erste Folge geschafft hat, wird dem Paar die Frage gestellt, wer in der Beziehung die Hosen anhat – offensichtlich ein wunder Punkt für Aleks. Der selbsternannte "maskuline Mann" sieht sich selbst als Entscheider und Versorger, Vanessa hingegen beantwortet die Frage mit "Fifty-fifty". Diese Aussage habe schließlich zum Zwist geführt. Vanessa erklärt im Netz: "Er wollte nicht mehr das Interview führen, weil er der Meinung war, wenn ich ja auf die Frage mit Fifty-fifty antworte, hat er da keine Lust drauf. Man hatte es ja genau live auf der Kamera, dass er das Gefühl hatte, dass ich ihn mit der Antwort quasi entmannen würde."

Die Interviewszene sorgte nicht nur in Aleks und Vanessas Beziehung für Tumulte – auch im Netz polarisierte der 34-Jährige mit seinen Aussagen. In den sozialen Medien lassen sich jede Menge entsetzte Kommentare von Zuschauern finden. "Würde mein Partner so eine Aussage treffen, wäre ich direkt weg", schrieb ein User auf Instagram. Aleks meldete sich sogar bereits persönlich im Netz und rechtfertigte sich für seine umstrittenen Meinungen.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Ales und Vanessa, Kandidatin "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

