Oliver Pocher schießt fies gegen Lola Weipperts Bikinifoto

Oliver Pocher (47) hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. In seiner Instagram-Story teilte der Comedian ein Bikinifoto von Moderatorin Lola Weippert (29) und ließ dazu eine sarkastische Bemerkung ab. "Helft ihr doch mal auf ihrem wahnsinnigen Weltreisetrip (von drei Werbungen am Tag unterbrochen), wo es geil ist auf der Welt... Und wo man auch gegebenenfalls mal was zu essen bekommt!", schrieb er. Außerdem fügte er hinzu: "PS: Wasser ist wohl kalt. PPS: Sie hat natürlich einen geheimnisvollen Freund, aber sich trotzdem sexy zu präsentieren für Likes, muss halt drin sein. Wer was anderes sagt, ist ein misogynes Schwein!"

Lola hatte zuvor selbst das Foto gepostet, das sie in einem knappen Bikini zeigt, während sie in einem See steht. Dazu schrieb sie in ihrem Post: "Liebes Weltreisetagebuch! Ich bin so dankbar, dass ich diese Reise mit dem Menschen mache, der Security, Wachmann, Koch, bester Freund und alles in einem ist." Weitere Details über ihren geheimnisvollen Begleiter ließ sie offen, offenbar genießt sie ihre Reise mit ihm aber sehr. Ihre nächste Station beschreibt sie als "ans wunderschöne Meer Frankreichs", wo sie ihre Weltreise fortsetzen möchte. Von Olivers Giftpfeilen wirkt sie dabei unbeeindruckt.

Die junge Moderatorin gibt sich nicht nur in ihren Posts abenteuerlustig, sondern steht auch für Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit. In den sozialen Medien teilt sie regelmäßig Eindrücke von ihren Reisen und ihrem Alltag. Oliver dagegen ist für seine scharfen Kommentare bekannt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Comedian Prominente oder Influencer kritisch auf die Schippe nimmt. Seine bissigen Bemerkungen sorgen oft für Diskussionen, nicht selten polarisiert er mit seiner unverblümten Art. Für Lola scheint es jedoch keinen Grund zu geben, darauf einzugehen – sie ist zu sehr mit ihrem nächsten Abenteuer beschäftigt.

Sebastian Reuter/Getty Images for Weltstadthaus am Tauentzien, Joshua Sammer/Getty Images Collage: Oliver Pocher und Lola Weippert

Instagram / lolaweippert Lola Weippert posiert auf Instagram im Bikini

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025

