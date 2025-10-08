Vanessa wirkt genervt von ihm: Aleks Petrovic äußert sich

Bei Temptation Island V.I.P. brodelt es gewaltig – insbesondere zwischen Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu, die sich während der Sendung immer sichtlich distanziert zeigen. In einer Instagram-Fragerunde wollte nun ein neugieriger Fan Klarheit und fragte Aleks, warum Vanessa häufig genervt von ihm wirke. Der Reality-TV-Star zeigte sich darüber alles andere als ahnungslos: "Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass Vanessa sehr viel negativ mit ihrer Mimik und Gestik kommuniziert. Aber als ich neben ihr saß, ist mir das überhaupt nicht bewusst gewesen."

Aleks erklärte weiter, dass er insbesondere über Vanessas Körpersprache irritiert gewesen sei, die ihm offenbar signalisiert habe, dass sie genervt von ihm sei oder seine Witze nicht verstehen würde. Besonders brachte er seinen berühmten "maskulinen Mann"-Gag, den er nach eigener Aussage locker sieht, mit ins Spiel. "Ich mache mich ja selber darüber lustig", versicherte er. Trotzdem könne er nicht nachvollziehen, warum Vanessa während der Dreharbeiten unmissverständlich ablehnend reagiert habe. Aleks zeigte sich verwirrt: "Damit sagt sie klar aus, dass sie nicht Teil meines Teams sein möchte und halt auch gegen mich ist."

Die beiden Reality-TV-Stars machten häufiger aufgrund ihrer Beziehungsdynamik auf sich aufmerksam: Aleks präsentierte sich in einer dominanten Rolle, während Vanessa oft still blieb. Der Influencer erklärte innerhalb der Show, dass er nicht viel von Rebellion in der Partnerschaft halte und sich selbst als Hauptstütze ihres gemeinsamen Lebens sehe: "Wer geht arbeiten? Wer bringt die Kohle nach Hause?" Aussagen wie diese sorgten bei den Zuschauern für Kritik und stellten die Beziehung der beiden vermehrt in den Fokus. Wie sich die Spannungen zwischen Aleks und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P." weiterhin entwickeln, bleibt jedoch abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTL Ales und Vanessa, Kandidatin "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrović und Vanessa Nwattu, Influencer