"Bester Mann": Temptation-Marwin schwärmt von Aleks Petrovic

Marwin Klute und Aleks Petrovic (34) sind beide in der neuen Staffel Temptation Island V.I.P. zu sehen, die seit Montag bei RTL+ läuft. Anscheinend entwickelte sich zwischen den beiden Realitystars während der Dreharbeiten eine echte Bromance – in seiner Instagram-Story spricht Marwin nun in den höchsten Tönen von dem selbsternannten "maskulinen Mann". "Aleks, bester Mann, ich schwör's euch", schwärmt er und beteuert: "Er stand wie ein Silberrücken immer hinter mir."

Laut Marwin hat ihn die herausfordernde Zeit auf der Insel der Versuchung mit Aleks zusammengeschweißt. "Ihr wisst auch nicht, was wir gemeinsam durchgemacht haben", betont die Are You The One?-Bekanntheit. Doch nicht nur Aleks spielt in seiner Fragerunde auf Instagram eine Rolle: Fans wollen von Marwin wissen, warum er und seine Partnerin Melissa Heitmann (29) sich überhaupt der Herausforderung dieser Show gestellt haben. Er erklärt, er habe sich erhofft, sein Vertrauen in seine Liebste mit der Teilnahme zu stärken. "Wenn da drin nichts passiert, warum sollte dann draußen etwas passieren?", schlussfolgert Marwin.

Aleks kommt mit seinem Verhalten bei "Temptation Island V.I.P." nicht bei allen so gut an, wie bei seinem Kumpel Marwin. Allein die Aussagen des 34-Jährigen in der Auftaktfolge schockierten viele Zuschauer: Aleks stilisierte sich zu dem traditionellen Versorger der Familie hoch und bezeichnete seine Partnerin Vanessa Nwattu als "bockiges, kleines, zickiges Kind". "Du machst es süß. Du machst es hübsch. Aber auf wem basiert das Konstrukt? [...] Wer geht arbeiten? Wer bringt die Kohle nach Hause?", stichelte er gegen Vanessa.

Instagram, IMAGO Collage: Marwin Klute, Aleks Petrovic

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6