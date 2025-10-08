Aleks Petrovic wünscht seiner Ex Christina den Promi-BB-Sieg

Aleks Petrovic (34) sorgt mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen: Zu Gast in der "Late Night Show" von Promi Big Brother fand der Realitystar unerwartet warme Worte für seine Ex-Freundin Christina Dimitriou (33), die aktuell im berühmten Container wohnt. Obwohl das Verhältnis der beiden in der Vergangenheit als angespannt galt, zeigte sich Aleks versöhnlich. "Ich wünsche ihr nichts Böses – im Gegenteil. Jetzt, mit dem Kind, wünsche ich ihr sogar den Sieg. Sie soll das Geld mit nach Hause nehmen und eine schöne Zukunft haben", betonte der aktuelle Temptation Island V.I.P.-Kandidat.

Zwischen Aleks und Christina besteht derzeit kein Kontakt. Trotzdem erkennt der 34-Jährige eine positive Entwicklung bei seiner Ex-Partnerin – und hatte bereits im Vorfeld auf Instagram angekündigt, "auf jeden Fall Team Christina" zu sein. "Christina hat mittlerweile – und das ist jetzt mein Eindruck – eine sehr, sehr weiche und fürsorgliche Seite als Mama. Finde ich schön", erklärte er in der Show und fügte hinzu: "Man reift ja auch mit einer Geburt und man entwickelt sich weiter. Und ich denke, es wäre schön, einfach mal diese Seite zu zeigen. Das würde ich ihr wünschen."

Christina wurde erst vor wenigen Monaten Mutter einer kleinen Tochter und widmet sich seither mit ganzem Herzen ihrem neuen Lebensabschnitt. Der Abschied vor ihrem Einzug in den "Promi Big Brother"-Container fiel ihr dementsprechend schwer. "Morgen ist das erste Mal, dass ich dich für ein paar Tage nicht bei mir habe. Mein Herz ist schwer, weil ich dich so unendlich liebe", schrieb die 33-Jährige und teilte ein herzerwärmendes Foto mit ihrer Kleinen. Trotz der emotionalen Herausforderung betonte Christina, dass ihre Tochter bestens versorgt sei: "Da bekommt sie genauso viel Liebe, Zuneigung und alles, was dazugehört."

Anzeige Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Christina Dimitriou, Reality-TV-Bekanntheit