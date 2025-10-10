Francesca Eastwood ist zum zweiten Mal Mama geworden

Francesca Eastwood (32) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die Tochter von Clint Eastwood (95) und Frances Fisher (73) teilte diese freudige Nachricht mit ihren Fans auf Instagram. In ihrem Beitrag schrieb die Schauspielerin kurz und knapp: "Tag eins" und fügte in ihrer Story hinzu: "Wir hatten eine wilde Nacht." Dazu veröffentlichte sie Schwarz-Weiß-Fotos direkt aus dem Krankenhaus, auf denen sie ihr neugeborenes Baby in den Armen hält. Für Francesca ist es nach Sohn Titan, den sie 2018 mit ihrem Partner Alexander Wraith bekam, das zweite Kind. Ihre Schwangerschaft hatte die Schauspielerin im Frühjahr dieses Jahres bekannt gemacht und bereits verraten, dass sie sich auf einen zweiten Jungen freuen darf. Welchen Namen der kleine Mann trägt, behielt sie bislang für sich.

Die Geburt des Babys folgt auf turbulente Monate in Francescas Leben. Im vergangenen Herbst war sie nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrem Freund kurzzeitig festgenommen worden. Laut Angaben von TMZ wurde sie wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt verhaftet, nachdem der Mann mit sichtbaren Verletzungen die Polizei eingeschaltet hatte. Die Anklage wurde letztlich jedoch fallengelassen, da der Betroffene sich gegen weitere Ermittlungen gegen seine Partnerin aussprach. Trotz der öffentlichkeitswirksamen Vorfälle konzentriert sich Francesca, die bereits kurz darauf wieder glücklich zusammen mit Alexander gesichtet wurde, offenbar nun ganz auf ihren neuesten Familienzuwachs.

Die 32-Jährige, die einzige gemeinsame Tochter von Clint und Frances ist, hatte die Schwangerschaft ihres zweiten Kindes auf sehr persönliche Weise bekannt gemacht. In einem Instagram-Post präsentierte sie sich in einem besonderen Kleid, das ihre Mutter vor über 30 Jahren getragen hatte, als sie selbst mit Francesca schwanger war. Schon damals zeigte sich die Schauspielerin stolz und voller Vorfreude auf die Ankunft ihres neuen Familienmitglieds. Die kleine Familie scheint trotz mancher Rückschläge wieder auf einem guten Weg zu sein. Clint Eastwood, der insgesamt achtfacher Vater ist, hat mit Francescas erneuter Mutterschaft ein weiteres Enkelkind bekommen, das seine weitverzweigte Familie noch ein Stück größer macht.

Instagram / francescaeastwood Francesca Eastwood mit ihrem Neugeborenen

Instagram / francescaeastwood Francesca Eastwood mit ihren zwei Kindern

Clint Eastwood und Tochter Francesca bei der M.F.A. Premiere in West Hollywood

