Ryan Reynolds ehrlich: Seine Kids sind kleine "Satansbraten"

Ryan Reynolds (49) hat in New York City verraten, warum er und seine Frau Blake Lively (38) auf sanfte Erziehung setzen – und dabei mit einem frechen Spruch für Lacher gesorgt. Der Schauspieler sprach am Dienstag, 18. November, beim CMO Summit des Wall Street Journal über den Familienalltag mit seinen vier Kindern und erklärte, wie er zu Hause Konflikte angeht. Statt auf Strafen oder Anschreien setze er auf Ruhe und Sicherheit. Doch seinen Humor verliert er dabei nicht: "Sind sie immer noch so etwas wie Satansbraten? Ja", witzelte er auf der Bühne. Und weil er sich als Teil des Chaos verstehe, schob er hinterher: "Nenne ich mich in diesem Moment den Satan? Ja." Die Fans bekamen damit einen selten offenen Einblick in Ryans Erziehungsstil.

"Es gibt nicht viel Geschrei oder Strafen oder so etwas", zitiert das People Magazin den Hollywood-Star. Für ihn sei entscheidend, dass Kinder sich "sicher" fühlen. Erst dann träfen sie bessere Entscheidungen und handelten nicht im Modus "Kampf oder Flucht". Er widersprach auch der Idee, man müsse fürs Kreative "kaputt" sein: "Ich glaube wirklich nicht, dass man kaputt sein muss, um gute Sachen zu machen", so der Star weiter. Seinen Ansatz überträgt er sogar auf seinen Humor: "Ich trete nicht nach unten", erklärte er. Und bei aller Theorie erinnerte er sein Publikum daran, dass Perfektion illusorisch sei: "Sie sind immer noch Kinder", sagte er über James, Inez, Betty und Olin.

Persönlich wurde es, als Ryan seine eigene Kindheit streifte. "Soft parenting ist neu. Das hatte ich nicht", sagte er. Schon im vergangenen Jahr erzählte er bei einer Tech-Konferenz in Boston, er habe einen "Workshop zur Konfliktlösung" gemacht, der sein Leben verändert habe. Er habe erst lernen müssen, Gefühle zu verarbeiten, statt recht haben zu wollen. Heute helfe ihm das in der Familie mit Blake und dem Nachwuchs.

Getty Images Ryan Reynolds bei der Premiere von "John Candy: I Like Me", 2025

Imago Ryan Reynold und Tochter Inez in Manhattan.

Getty Images Ryan Reynolds feiert mit Blake Lively, Tochter James und ihrem Neugeborenen den Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.