Francesca Eastwood nach häuslicher Gewalt mit Freund vereint

Francesca Eastwood (31), die Tochter von Clint Eastwood (94), wurde vor wenigen Tagen gemeinsam mit ihrem Freund Alexander Wraith (40) bei der Premiere von "Queen of the Ring" während des 39. Annual Fort Lauderdale International Film Festivals in Florida gesichtet. Nur einen Monat zuvor war die Schauspielerin wegen häuslicher Gewalt gegen ihren Partner verhaftet worden. Nun scheint das On-off-Paar wieder auf Wolke sieben zu schweben. Dies zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen, auf denen sich Francesca und Alexander eng umschlungen in den Armen halten.

Dass die beiden inzwischen wieder überglücklich sind, bestätigte auch ein Insider gegenüber dem US-amerikanischen Magazin. "Sie haben viel geredet und es geht ihnen gut. Sie haben eine enge Gemeinschaft um sich herum, auf die sie sich stützen können. Und sie sind sehr verliebt", betonte der Informant. Die interne Quelle will sogar wissen, dass es nie zu einer Trennung kam: "Sie sind ein Paar, sie haben sich nie getrennt und arbeiten an den Problemen, die sie haben – sie sind ein ganz normales Paar, mit Höhen und Tiefen."

Doch was ist eigentlich vorgefallen? Im Oktober wurde Francesca in Beverly Hills festgenommen, nachdem sie sich während einer Autofahrt mit ihrem Partner gestritten hatte. Ihr Freund rief die Polizei, die sie anwies, zur Sicherheitszone der Polizeistation in Beverly Hills zu fahren. Dort angekommen, wurde sie wegen Körperverletzung festgenommen, da ihr Freund sichtbare Verletzungen hatte. Er lehnte jedoch medizinische Hilfe ab und Francesca wurde gegen eine Kaution von 50.000 Dollar freigelassen.

Getty Images Alexander Wraith und Francesca Eastwood, 2018 in Beverly Hills

Getty Images Francesca Eastwood im Juli 2021

