Dieser Moment mit Ex Lamar traumatisierte Khloé Kardashian

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem Podcast "Khloé In Wonderland" über einen besonders schmerzhaften Moment in ihrem Leben gesprochen. Dabei erinnerte sie sich an eine Situation während ihrer Ehe mit Lamar Odom (46), die sie bis heute prägt. Der Ex-Basketballspieler war in einer schwierigen Phase und zerstörte alle Tagebücher, die Khloé über Jahre hinweg geführt hatte. Vor ihren Augen warf er die Bücher in ein Feuer, fest überzeugt, dass sie die Aufzeichnungen aus fragwürdigen Motiven führte. "Ich kniete auf dem Boden, schrie und weinte, es war so emotional", erzählte sie über den Moment, der sie traumatisierte.

Nach dem Vorfall entschied sich Khloé, nie wieder Tagebuch zu führen. Laut ihren Aussagen habe sie das Gefühl, dass dieser intime Teil ihres Lebens in einem Moment genommen wurde, und die Angst vor einer ähnlichen Erfahrung habe sie davon abgehalten, wieder anzufangen. Trotz der traumatischen Erinnerungen spricht die Unternehmerin offen über die positiven Aspekte des Tagebuchschreibens, das sie als "therapeutischen Prozess" beschreibt. Aber sie betonte auch: "Ich möchte nicht riskieren, dass so etwas jemals wieder passiert." Dieser zerstörerische Moment lässt sie über die Vergänglichkeit von Besitz und Erinnerungen nachdenken.

Khloé und Lamar, die sich 2009 nach nur einem Monat Beziehung das Jawort gaben, führten eine Ehe, die von Höhen und Tiefen geprägt war. Probleme wie Lamars Drogenmissbrauch und Untreue führten 2013 zur Trennung, obwohl Khloé in schwierigen Phasen an seiner Seite blieb. Nach seiner schweren Überdosis 2015 pausierten sie die Scheidung kurzzeitig, schlossen sie jedoch schließlich 2016 ab. Heute reflektiert Khloé über die Beziehung und sieht sie als bedeutenden, wenn auch schmerzhaften Teil ihrer Vergangenheit. Lamar selbst hat in der Vergangenheit Fehler eingeräumt und seine Ex-Frau später für ihre Stärke und Unterstützung gewürdigt.

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom, Februar 2016

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im Oktober 2009 in West Hollywood

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom, September 2010