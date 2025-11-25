Jason Kelce feiert Taylor Swifts Wirkung auf den Sport

Jason Kelce (38) hat in der neuen Folge seines Podcasts "New Heights" den vielleicht schönsten Nebeneffekt der Liebe zwischen Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) auf den Punkt gebracht. Zuletzt sprach Jason mit seinem Bruder Travis sowie den Gästen Erin Andrews (47) und Charissa Thompson über den anhaltenden Hype – und vor allem darüber, wie viele junge Mädchen sich dank Taylor plötzlich für Football interessieren. Die "Blank Space"-Sängerin hat es laut Jason geschafft, Väter und Töchter einander näherzubringen, berichtet People. "Das ist eines der coolsten Dinge, die ich höre, wenn Leute über Taylor und Travis reden, von Vätern oder von Töchtern", erklärte er in diesem Zusammenhang. Das Fazit des Footballspielers: "Es ist eine großartige Sache."

Auch Erin und Charissa hoben in der Folge hervor, was Taylor bei einer neuen Zielgruppe auslöst. "Diese kleinen Mädchen, die vielleicht kein Interesse an Football hatten und sich dann hinsetzen, weil sie es ist", sagte Charissa in "New Heights". "Die Werbespots und die kleinen Videos, und plötzlich haben die Väter wegen ihr eine Verbindung zu ihrer Tochter. Das ist so besonders", erklärte sie weiter. Die beiden Moderatorinnen erinnerten sich in der Podcastfolge auch an ihren Appell aus dem Jahr 2023. "Taylor, ich weiß nicht, was du gerade machst außer die Welt zu rocken. Bitte gib unserem Freund Travis eine Chance. Er ist fantastisch", sagte Erin damals im "Calm Down"-Podcast. "Geh mit diesem Typen auf ein Date. Tu es für Amerika", fügte sie hinzu. Charissa legte nach: "Es gibt niemanden, der dir eine bessere Zeit bereitet als dieser Typ."

Hinter all dem Medienrummel steckt längst ein vertrauter Kreis, der sich schon kannte, bevor die große Aufmerksamkeit einsetzte. Erin und Charissa begleiteten Travis’ öffentlichen Flirt, nachdem er bei "New Heights" über ihren Eras-Show-Besuch in Kansas City gesprochen hatte. Später schwärmte Taylor selbst in dem Podcast von Travis und nannte ihn einen "menschlichen Ausrufe­punkt". Jason, der mit Kylie Kelce (33) verheiratet ist, reagierte darauf in einer früheren Folge sichtbar gerührt: "Der menschliche Ausrufe­punkt war die beste Art, wie Travis je beschrieben wurde", sagte er in "New Heights" und ergänzte: "Zu sehen, wie sie sich unterstützen und lieben und das jetzt zusammen haben. Ich bin sehr glücklich für ihn." Abseits des Mikrofons zeigt Taylor regelmäßig Flagge im Stadion und fiebert mit, zuletzt auch an der Seite ihres Vaters Scott. Für Fans entwickeln sich so neue Familienmomente – auf der Tribüne, am Mikro und sonntags auf dem Sofa.

Getty Images Jason Kelce im September 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Jason und Travis Kelce beim American Century Championship Golfturnier, Juli 2025