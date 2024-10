Francesca Eastwood posiert nach Festnahme bei Filmpremiere

Francesca Eastwood (31), die Tochter der Hollywood-Legenden Clint Eastwood (94) und Frances Fisher (72), hat am Samstag beim 25. jährlichen Newport Beach Film Festival die Weltpremiere ihres neuen Films "Queen of the Ring" gefeiert. In ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Verhaftung wegen häuslicher Gewalt am 12. Oktober präsentierte sie sich strahlend auf dem roten Teppich. Wie diese Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen, war Francesca in ein elegantes schwarzes Rollkragen-Maxikleid gekleidet. Dazu kombinierte sie einen weiten dunkelblauen Blazer und eine mit Nieten besetzte Tasche. Die Schauspielerin zeigte sich sichtlich froh, wieder im Rampenlicht zu stehen.

Die Ereignisse der letzten Wochen waren turbulent für Francesca. Sie wurde festgenommen, nachdem sie während einer Autofahrt in einen handfesten Streit mit dem Vater ihres Kindes, dem Schauspieler Alexander Wraith (40), geraten war. Laut Insider-Informationen zeigte Alexander bei der Ankunft an der Polizeistation sichtbare Verletzungen, lehnte jedoch jegliche medizinische Behandlung ab. Francesca soll gegen Zahlung einer Kaution freigekommen sein. Beide Parteien haben sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert. Die beiden sind seit 2017 ein Paar und haben gemeinsam den sechsjährigen Sohn Titan.

Für Francescas Vater Clint sind die neuesten Geschehnisse rund um seine Tochter wohl eine große Belastung. Die Hollywood-Ikone verlor im Sommer zudem seine Partnerin Christina Sandera. Ein Insider berichtete gegenüber Daily Mail: "Clint hat es schwer, mit all den jüngsten Tiefpunkten in seinem Leben umzugehen. Francescas Verhaftung hätte nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt in seinem Leben kommen können, denn er ist sehr traurig über den Verlust seiner Partnerin vor drei Monaten."

Getty Images Francesca Eastwood, 2021 in New York

Clint Eastwood und Tochter Francesca bei der M.F.A. Premiere in West Hollywood

