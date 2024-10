Verhaftung seiner Tochter macht Clint Eastwood zu schaffen

Clint Eastwood (94) scheint aktuell durch eine schwere Zeit zu gehen. Erst wenige Tage ist es her, dass seine Tochter Francesca (31) wegen häuslicher Gewalt verhaftet wurde. Hinzu kommt, dass der Hollywoodstar sich im Juli von seiner Partnerin Christina Sandera verabschieden musste, als diese plötzlich mit 61 Jahren verstarb. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail offenbart, habe Clint damit derzeit sehr zu kämpfen. "Clint hat es schwer, mit all den jüngsten Tiefpunkten in seinem Leben umzugehen", erklärt die Quelle und führt weiter aus: "Francescas Verhaftung hätte nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt in seinem Leben kommen können, denn er ist sehr traurig über den Verlust seiner Partnerin vor drei Monaten."

Dass jetzt ein Rückschlag auf den nächsten folgt, gebe Clint den Eindruck, ein wenig die Kontrolle zu verlieren. "[Er hat das Gefühl], dass die Dinge auf eine Art und Weise außer Kontrolle geraten sind, wie sie es vorher nicht waren", meint der Informant. Vor allem seine Tochter wolle der Schauspieler aber nicht aufgeben und sie jetzt umso mehr unterstützen. Es sei wichtig für ihn, "ein guter Vater zu sein". Der Insider betont: "[Er ist] für seine Tochter da, während sie sich durch diesen Schlamassel kämpft, aber er muss sich auch um sich selbst kümmern." Clint und Francesca haben ein sehr inniges Verhältnis und der 94-Jährige habe sich stets gut um sie gekümmert.

Vergangenen Dienstag machte TMZ öffentlich, dass Francesca von der Polizei wegen häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen wurde. Die 31-Jährige soll in einen Streit mit ihrem Freund geraten sein und wurde dabei angeblich handgreiflich. Ihr Freund habe daraufhin die Polizei gerufen. Diese soll dann ersichtliche Verletzungen bei ihm festgestellt haben. Francesca wurde zu einem Verhör mit auf die Wache genommen, musste dort aber nicht die Nacht verbringen – sie wurde wohl gegen eine Kaution von etwa 45.737 Euro freigelassen. Die Schauspielerin ist seit 2017 mit ihrem Partner Alexander Wraith (40) zusammen, allerdings ist nicht klar, ob er auch derjenige ist, der die Polizei gerufen hat.

Clint Eastwood und Tochter Francesca bei der M.F.A. Premiere in West Hollywood

Getty Images Francesca Eastwood, 2022 in Los Angeles