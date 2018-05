Als Clint Eastwoods (87) Tochter Francesca (24) im Jahr 1993 zur Welt kam, war ihr berühmter Vater bereits reife 63 Jahre alt. Erfahrung als Daddy hatte der Regisseur auch schon auf dem Buckel. Schließlich ist die Schauspielerin die Zweitjüngste von insgesamt sieben Eastwood-Kids. Jetzt startet auch für Francesca das Kapitel Eltern-Dasein: Mit 24 Jahren wird sie zum allerersten Mal Mutter. Ihre Schwangerschaft verkündete die US-Beauty jetzt ganz überraschend bei einem Red-Carpet-Auftritt.

Francesca trat am Dienstagabend bei den 28. Environmental Media Awards in Beverly Hills mit einem deutlichen Babybauch vor die Fotografen. In ihrem schulterfreien schwarzen Kleid, das bis zum Boden reichte, war die wachsende Kugel nicht zu übersehen. Ihr Papa war an diesem besonderen Tag allerdings nicht an ihrer Seite. Francesca wurde von ihrer Mutter, Clints Ex-Partnerin Frances Fisher (66), begleitet. Die Schauspielerin freute sich ebenfalls sichtlich über den anstehenden Nachwuchs.

Weitere Details zur Schwangerschaft sind bisher nicht bekannt. Vater von Francescas erstem Baby dürfte ihr Ehemann, Schauspieler Clifton Collins Jr., sein. Das Paar gab sich vergangenes Jahr das Jawort. Für Clint ist es übrigens trotz sieben erwachsenen Kindern erst das dritte Enkelkind.

Michael Kovac/Getty Images for Environmental Media Association Frances Fisher und Tochter Francesca Eastwood

Hector Mata/AFP/Getty Images Clint Eastwood mit seinen Töchtern Kathryn und Francesca bei den Golden Globes 2005

Frazer Harrison/Getty Images Francesca Eastwood und Clifton Collins Jr. 2017 in Beverly Hills

