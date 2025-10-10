Kaum wiederzuerkennen: Jonah Hill überrascht mit neuem Look

Jonah Hill (41) hat in der Vergangenheit immer wieder mit optischen Veränderungen überrascht, doch sein neuester Look sorgt für besonders viel Gesprächsstoff. Der Schauspieler wurde am Set der kommenden Komödie "Cut Off" in auffälligem Styling abgelichtet – deutlich schlanker, mit langen blonden Haaren, einem Vollbart und bunter Kleidung. Das zeigen Schnappschüsse, die People vorliegen. Gemeinsam mit Kristen Wiig (52) steht Jonah für den Streifen vor der Kamera. Der Film, in dem die beiden Zwillinge verkörpern, soll im Juli 2026 in die Kinos kommen.

Der neue Look des 41-Jährigen wird im Netz lebhaft kommentiert. Auf X ziehen Nutzer humorvolle Vergleiche: Einige sehen Parallelen zum "Tiger King" Joe Exotic (62), andere assoziieren seinen Gewichtsverlust mit der Verwendung des Diabetes-Medikaments Ozempic. Allerdings offenbarte Jonah bereits in der Vergangenheit, dass der öffentliche Fokus auf sein Äußeres zu Schamgefühlen geführt habe. 2021 bat er auf Instagram darum, keine Kommentare mehr zu seinem Gewicht zu machen, um sich selbst zu schützen.

Privat hatte Jonah in den vergangenen Jahren mit kontroversen Themen und Kritik zu kämpfen. Besonders bewegte ihn die öffentliche Diskussion um die Vorwürfe seiner Ex-Partnerin Sarah Brady, die ihn des emotionalen Missbrauchs beschuldigte. Diese Anschuldigungen lösten nicht nur einen Shitstorm in den sozialen Medien aus – sie setzten dem "21 Jump Street"-Star so sehr zu, dass er drastisch an Gewicht verlor. Freunde zeigten sich besorgt. "Jonah hat in letzter Zeit so viel durchgemacht und musste mit ansehen, wie sein Name durch den Dreck gezogen wurde", erklärte ein Insider gegenüber Radar Online.

Getty Images Jonah Hill, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Jonah Hill, Februar 2024

Getty Images Jonah Hill und Sarah Brady bei der Premiere von "Don't Look Up"