"NCIS: Tony & Ziva": Darum ist ihre Chemie so besonders

Seit dem 4. September können Fans von Navy CIS auf Paramount+ in das neue Spin-off "NCIS: Tony & Ziva" eintauchen. Die Serie erzählt die Geschichte von Tony und Ziva, die gemeinsam in Paris ihre Tochter großziehen. Doch als Tonys Sicherheitsfirma Ziel eines Angriffs wird, beginnt ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel, in dem beide nicht nur um ihr Überleben kämpfen, sondern auch lernen müssen, einander wieder zu vertrauen. Hauptdarsteller Coté de Pablo (45) und Michael Weatherly (57) gewährten im Interview mit Promiflash spannende Einblicke in ihre intensive Zusammenarbeit.

Im Gespräch betonten Coté und Michael, wie wichtig ihre natürliche Chemie für den Erfolg der Serie sei. Auf die Frage, ob ihre Verbundenheit vor der Kamera nur gespielt oder auch echt sei, antwortete Coté: "Sehr viel davon, sehr viel davon sind wir einfach nur wir selbst." Michael nahm die Frage humorvoll und warf ein: "Warte mal, wir proben unsere Chemie doch, sie ist sehr gekünstelt", woraufhin Coté lachte. Doch sie machte auch deutlich, dass das Vertrauen zwischen ihnen der Grundstein ihrer Arbeit sei. Emotionale Szenen und komplexe Handlungsstränge seien dadurch einfacher zu bewältigen, erklärte die Schauspielerin.

Die Harmonie zwischen Coté und Michael ist für Fans nicht neu, denn schon in der Hauptserie "Navy CIS" spielten sie über Jahre hinweg ein charismatisches Duo. Auch hinter den Kulissen sollen sich die beiden stets gut ergänzt haben und eine enge Freundschaft pflegen. Im Interview haben sie Promiflash ebenfalls verraten, wie ihre erste Reaktion auf die Nachricht des Spin-offs ausfiel. Sowohl die beiden Schauspieler als auch die Fans der Serie hoffen, dass das Kapitel "Tony & Ziva" nicht so bald endet.

Getty Images Michael Weatherly und Coté de Pablo in Rom, September 2025

Paramount+ Tony und Ziva mit ihrer Tochter Tali

Imago Michael Weatherly und Coté de Pablo spielen Tony und Ziva