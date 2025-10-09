"NCIS Tony & Ziva": So war die erste Reaktion aufs Spin-off

Die erste Staffel von "NCIS: Tony & Ziva" läuft seit dem 4. September auf Paramount+ und hat Fans des Originals sofort begeistert. Im Spin-off treffen die Zuschauer auf Michael Weatherly (57) und Coté de Pablo (45) in ihren beliebten Rollen Tony und Ziva wieder. Die Geschichte spielt in Paris, wo das ehemalige Paar gemeinsam ihre Tochter Tali großzieht. Doch als Tonys Sicherheitsfirma Ziel eines Angriffs wird, müssen sie fliehen und sich nicht nur vor ihren Verfolgern in Sicherheit bringen, sondern auch erneut lernen, einander zu vertrauen.

In einem Interview mit Promiflash erzählten Michael und Coté von den ersten Momenten, als sie von der neuen Serie erfuhren. Michael erzählte schmunzelnd: "Ich sprang auf! Ich bin direkt ins Fitnessstudio gegangen, um fitter zu werden. Dann bin ich zu meiner Familie gefahren und musste ihnen erklären, dass ich für eine Weile weg bin. Ich ging zu meinem Vater, zu dem Zeitpunkt lebte er noch, und erzählte ihm, dass wir die Show machen. Er sagte trocken: 'Warum lassen sie dich das machen?' Und ich sagte ihm: 'Wieso kam ich zu dir, um dir das zu erzählen? Du bist wieder nur kritisch.' Aber dann erinnerte ich mich, warum ich eigentlich ein Schauspieler geworden bin." Coté hingegen sagte, sie sei einfach nur glücklich über die Gelegenheit gewesen, wieder mit Michael zusammenzuarbeiten. Mit einem Augenzwinkern bewies das Duo auch im Interview ihren Humor: Michael verglich die Zusammenarbeit mit der Situation, in einem Eiscreme-Laden eingesperrt zu sein, woraufhin Coté lachend fragte, ob sie denn in diesem Szenario das Eis sei.

Für Fans der Serie ist die neue Dynamik zwischen Tony und Ziva, die sich seit ihren gemeinsamen Zeiten bei Navy CIS weiterentwickelt haben, ein absolutes Highlight. Die Chemie zwischen Michael und Coté ist unverkennbar und zeigt, warum die beiden Schauspieler auch heute noch so beliebt sind. Während Michael kürzlich betonte, wie bedeutend diese Zusammenarbeit für ihn ist, genießt Coté vor allem die Verbindung, die sie während der Dreharbeiten wiederaufgebaut haben: "Michael wiederzusehen war wunderbar." Die Hoffnung auf eine Fortsetzung ist groß – sowohl beim Publikum als auch bei den Hauptdarstellern.

Paramount+ "NCIS: Tony & Ziva" Staffel 1 bei Paramount+

Paramount+ Tony und Ziva mit ihrer Tochter Tali

Paramount+ Tony und Ziva müssen mit ihrer Tochter Tali flüchten