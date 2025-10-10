Neues Album von AnNa R.: Peter Plate teilt rührende Zeilen

Heute ist ein besonderer Tag für Fans von AnNa R. (†55), denn ihr Album "Mut zur Liebe" erscheint posthum. Peter Plate (58), ihr langjähriger Weggefährte und ehemaliger Kollege bei Rosenstolz, nutzt diesen Moment, um auf Instagram ihrer zu gedenken. Er teilt ein Schwarz-Weiß-Foto und rührende Zeilen. "Am 28. November letzten Jahres hat mir AnNa ihren Song 'Wer weiß, wer weiß' geschickt. Ich war sofort berührt – und schrieb ihr: 'Das ist dein schönster AnNa R.-Song überhaupt.'", schreibt er in dem Beitrag. Er zeigt sich wahrlich überwältigt von ihrer Musik und seinen Emotionen. Zu wissen, dass ihre Stimme auf diesem Album noch einmal erklingt, erfüllt ihn mit Trauer, aber auch mit Dankbarkeit.

Peter betont in seinem Instagram-Beitrag zudem, dass er dem Album den größten Erfolg wünscht und hofft, dass es viele Menschen erreicht. Die musikalische Reise dieses Albums, so sagt er, gehört ganz und gar der verstorbenen Sängerin und jenen, die mit ihr daran gearbeitet haben. Konzerte zu ihrem letzten Werk werden ebenfalls stattfinden, doch Peter machte deutlich, dass er dort nicht auf der Bühne sein werde. "In Gedanken werde ich aber natürlich da sein – ist doch klar. Alles Liebe und viel Spaß mit der 'Königin'", schrieb er. Sein Respekt für AnNa R. und ihr Team zeigt, wie innig das Band war, das die beiden verband.

AnNa R., die im März dieses Jahres verstarb, hat mit ihrem letzten Soloalbum ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen. Zwischen den Songs spiegelt sich eine emotionale Verbundenheit, die Fans und Wegbegleiter gleichermaßen bewegen dürfte. Obwohl sie dieses Werk selbst nicht mehr final erleben konnte, bleibt ihre besondere künstlerische Energie in den Liedern für immer eingefangen. Für Peter und viele ihrer Fans ist die Veröffentlichung ein bittersüßer Moment, der sowohl die Wehmut über ihren Verlust als auch die Freude über ihre Musik in sich trägt.

Getty Images Peter Plate und AnNa R., Rosenstolz

Getty Images Peter Plate und AnNa R. im Februar 2007

