AnNa R.s letztes Album kommt: Ein bewegendes Vermächtnis

AnNa R. (†55), die charismatische Stimme von Rosenstolz, hinterlässt mit ihrem Solo-Album "Mut zur Liebe" ein beeindruckendes musikalisches Vermächtnis. Die zehn Songs, die sie noch vor ihrem plötzlichen Tod im März dieses Jahres aufnahm, erscheinen an diesem Freitag (10. Oktober) und bieten Fans die Möglichkeit, noch einmal einzutauchen in ihre Welt voller Emotionen. Zwischen positiver Energie, Wehmut und Trost zeichnet das Album ein bewegendes Bild ihrer kreativen Seele. Tragischerweise konnte die Sängerin das fertige Werk selbst nicht mehr hören, da es erst nach ihrem Tod finalisiert wurde.

Ihr plötzlicher Tod hat bis heute Spuren in ihrem Umfeld hinterlassen. Manfred "Manne" Uhlig, ihr kreativer Partner, sowie ihr langjähriger Manager Frank Wiedermann erinnern sich mit tiefem Respekt an AnNa, deren Witz und Herzlichkeit sie besonders schätzten. Beide waren nicht nur beruflich, sondern auch privat eng mit ihr verbunden und begleiteten sie bis zum Ende. Uhlig betont, dass trotz der teils melancholischen Klänge keine dunklen Wolken über AnNas Leben gelegen hätten: "Sie war ein positiver Mensch und freute sich auf alles, was noch kommt. Die melancholische Stimmung mancher Songs hat nichts damit zu tun, wie sie sich gefühlt hat. Bei AnNa ging es eigentlich immer lustig zu. Sie hatte einen besonderen Humor, den wir mit ihr teilten", sagt er bei der Bild-Zeitung. Ihre Beerdigung fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt, was ihrem Wunsch nach Bescheidenheit entsprach.

Privat war AnNa, die zuletzt als Single lebte, ein großer Fan von Wer wird Millionär? und liebte es, für ihre Freunde zu kochen – Königsberger Klopse waren eine ihrer Spezialitäten. Trotz des Schmerzes über den frühen Tod ihres Ehemannes Nilo Neuenhofen oder der Herausforderungen des Lebens suchte sie stets nach den schönen Momenten. Ihr Nachlass, darunter zahlreiche Musikpreise sowie ein Bundesverdienstkreuz, wird sorgsam aufbewahrt – vielleicht findet er eines Tages den Weg in ein Museum. Doch bis dahin bleibt ihre Musik der eindrucksvollste Beweis für ihr kreatives Feuer und die Freude, die sie in die Welt brachte.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_r_offiziell AnNa R., deutsche Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Plate und AnNa R., Rosenstolz

Anzeige Anzeige

Getty Images AnNa R. im Dezember 2006