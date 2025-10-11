Fatih Akin rettete einmal zwei Senioren vor dem Ertrinken

Auf einer Recherchereise in North Dakota rettete der Filmemacher Fatih Akin (52) zwei Senioren das Leben. Die dramatische Szene ereignete sich, als Akin und sein Team auf einer überschwemmten Landstraße unterwegs waren. Dort entdeckten sie ein Fahrzeug, das in einer Senke im eiskalten Wasser feststeckte. "Und in dieser Senke steckte ein umgekippter Wagen fest. Nur die Beifahrerseite guckte noch aus dem Wasser und ständig drehten sich die Reifen. Da waren also Leute drin. Die brauchten Hilfe", erinnerte sich der Drehbuchautor im Interview mit NOZ. Im Inneren des umgekippten Autos saßen ein älteres Ehepaar und ihr Schoßhund. Trotz Minusgraden und ohne richtige Kleidung wateten Akin und seine Begleiter barfuß ins Wasser, um die beiden aus ihrer beängstigenden Lage zu retten.

Die Rettungsaktion gestaltete sich nicht einfach: "Das war im März, es lag noch Schnee und wir hatten natürlich nicht die richtigen Klamotten an." Der Mann war bereits unterkühlt und beinahe vollständig im Wasser, während auch die Frau stark mitgenommen war. Zusätzlich musste Akin seinen Mut beweisen, als es darum ging, den kleinen Hund des Ehepaars aus dem Wagen zu holen. "Ich hatte panische Angst, dass er mich beißt, während ich ihn rette", erzählte der Regisseur später gegenüber der Zeitung. Dank des schnellen Handelns des Teams konnten sowohl die Senioren als auch der Hund unverletzt aus ihrer lebensgefährlichen Situation befreit werden. Die Feuerwehr lobte den Einsatz und machte klar, dass ohne Akin und seine Kollegen die Rettung zu spät gekommen wäre: "Wir wollten einen Krankenwagen rufen. Aber erstmal war da kein Netz. Meine Assistentin musste einen Hügel hoch, bis sie die Feuerwehr erreicht hat."

Nach dem Vorfall blieben die Retter und Geretteten weiterhin in Kontakt. Das Ehepaar, das Akin als "sehr religiös" beschrieb, bedankte sich mit Weihnachtskarten voller segensreicher Botschaften. "Eine Weile haben sie uns zu Weihnachten geschrieben, dass Jesus uns liebt", verriet der Produzent. Mit den Jahren brach die Verbindung jedoch ab, vermutlich aufgrund des hohen Alters der beiden. Für Akin bleibt der Vorfall dennoch eine unvergessliche Erinnerung und ein außergewöhnliches Kapitel seines Lebens.

Getty Images Fatih Akin bei der Premiere von "Rheingold" in Köln im Oktober 2022

Getty Images Fatih Akin bei dem Filmfestival in Cannes im Mai 2022

