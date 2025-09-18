Goldene-Henne-Nominierung: Leony rechnete schon mit Pleite

Leony (28) war für die Goldene Henne in der Kategorie "Musik" nominiert und nahm an der glamourösen Veranstaltung in Leipzig teil. Bevor die Gewinner bekanntgegeben wurden, zeigte sich die Sängerin im Gespräch mit Promiflash erstaunlich gelassen. Auf die Frage, ob sie eine Rede vorbereitet habe, entgegnete sie offen: "Ich habe gar keine Rede parat, weil erfahrungsgemäß gewinne ich nicht. Wir werden mal sehen, wie es heute ist." Leony schien den Abend ohne große Erwartungen anzugehen und betonte, dass sie spontan entscheiden würde, sollte sie doch gewinnen. Doch wie sich herausstellte, ging der Award schließlich an Michael Patrick Kelly (47).

Die Aussage der Sängerin, dass sie im Moment lebt, spiegelte sich auch in ihrer Haltung in Leipzig wider. Obwohl Leony nicht mit einer Rede auf einen Gewinn vorbereitet war, genoss sie ihren Abend dennoch in vollen Zügen. Ihre Einstellung, die Dinge auf sich zukommen zu lassen, untermauerte sie weiter: "Falls ich heute gewinne und dann irgendeinen Quatsch rede, verzeiht mir." Offenbar hatte sie die Situation bereits realistisch eingeschätzt. Am Ende musste sie zwar ohne Trophäe nach Hause gehen, doch das schien ihrer guten Laune keinen Abbruch zu tun.

Auch abseits des roten Teppichs zeigte sich Leony in der Vergangenheit gewohnt ehrlich. Bereits vor einigen Monaten hatte die Musikerin im Gespräch mit Bild offen eingeräumt, dass sie in Sachen Liebe klare Vorstellungen hat. Dating-Apps wie Tinder kamen für sie nicht infrage. Sie sagte damals: "Ich wünsche mir eine Oldschool-Liebe, wie sie meine Eltern leben." Die Künstlerin verriet dabei, dass ihre Familie ihr großes Vorbild ist. "Die beiden halten zusammen, auch wenn es mal schwierig wird", betonte sie stolz über ihre Eltern. Trotz ihrer hohen Ansprüche sieht Leony ihren Single-Status gelassen. "Das ist kein Grund, um nachts heulend im Bett zu liegen", stellte sie damals klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leony, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Patrick Kelly, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Leony, November 2024