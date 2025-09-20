No-Go: Diese Eigenschaften bei Männern turnen Leony total ab

Sängerin Leony (28) zeigt bei der diesjährigen Goldenen Henne in Leipzig nicht nur ihr glamouröses Styling, sondern gewährt auch tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Derzeit genießt die Musikerin ihr Single-Dasein, doch an potenzielle Verehrer stellt die talentierte Sängerin klare Anforderungen. Im Interview mit Promiflash erklärte Leony, welche Eigenschaften bei Männern für sie ein absolutes No-Go sind. "So eifersüchtig sein auf mein Leben, so ein Ego, mit dem man irgendwie schwierig klarkommt. Dummheit. Kein Drive für Dinge", schilderte sie.

Die Musikerin, die mit ihrem Hit "Faded Love" große Erfolge feierte, ließ schon in der Vergangenheit durchblicken, wie hoch ihre Anforderungen an eine Beziehung sind. Inspiriert von der stabilen und liebevollen Ehe ihrer Eltern, sucht sie nach einer tiefen Verbundenheit, die von Respekt und Loyalität geprägt ist. Trotz ihrer romantischen Vorstellungen lässt sich Leony nicht unter Druck setzen, den Richtigen zu finden, wie sie gegenüber Bild verriet. Sie genießt ihr Leben als Single und betrachtet ihre Solo-Phase als Gelegenheit, sich voll und ganz auf ihre Leidenschaften und Karriere zu konzentrieren.

Obwohl ihre Karriere beeindruckt, musste Leony bei der Goldenen Henne ohne Preis nach Hause gehen. In der Kategorie "Musik" ging der Award an Michael Patrick Kelly (47). Enttäuscht wirkte sie aber keineswegs. Im Gespräch mit Promiflash hatte sie bereits vor der Preisverleihung ganz entspannt erklärt: "Ich habe gar keine Rede parat, weil erfahrungsgemäß gewinne ich nicht. Wir werden mal sehen, wie es heute ist." Leony ließ den Abend in Leipzig locker auf sich zukommen und genoss die Atmosphäre. "Falls ich heute gewinne und dann irgendeinen Quatsch rede, verzeiht mir", sagte sie mit ihrem typischen Humor.

Getty Images Leony, November 2024

Getty Images Leony, Sängerin

Getty Images Leony im Rahmen der Radio Regenbogen Awards 2023