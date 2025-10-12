Jeremy Renner kehrt nach Unfall mit düsterer Serie zurück

Jeremy Renner (54) ist zurück! Nach seinem schweren Schneepflug-Unfall Anfang 2023, bei dem er sich 30 Knochen brach, feiert der Schauspieler sein beeindruckendes Comeback in der vierten Staffel der Serie "Mayor of Kingstown". Der neue Trailer, veröffentlicht von Paramount+, zeigt die düstere Welt der von Gefängnissen geprägten Stadt und Jeremys Rückkehr in seiner Paraderolle als Mike McLusky. Der Starttermin für die neue Staffel, die aus zehn Episoden besteht, ist laut Serienjunkies der 26. Oktober 2025.

Die Handlung knüpft direkt an die Ereignisse der vorigen Staffel an: Nach dem Machtvakuum, das die russischen Akteure hinterlassen haben, entbrennt ein brutaler Bandenkrieg. Mike muss in diesem Chaos drastische Maßnahmen ergreifen, um den totalen Zusammenbruch in Kingstown zu verhindern. Auch neue Figuren treten in Erscheinung – darunter Nina Hobbs, gespielt von Edie Falco, die als Gefängnisdirektorin mit ihrer kompromisslosen Art Konflikte mit Mike provoziert. Besonders eindrücklich ist ein Moment aus dem Trailer, in dem Mike eisig warnt: "Ich werde sicherstellen, dass alles, was meinem Bruder in deinem Gefängnis passiert, dir auch zustößt."

Für Jeremy bedeutete die Arbeit an "Mayor of Kingstown" nicht nur eine berufliche Rückkehr, sondern auch einen emotional wichtigen Wendepunkt nach seinem Unfall. In Interviews betonte er, dass die Rückkehr ans Set während der Dreharbeiten zu Staffel drei ihm bei seiner mentalen Genesung half. Mit der vierten Staffel zeigt der Schauspieler nun, dass er endgültig zurück auf der Bildfläche ist. Bereits vor seinem Unfall war Jeremy für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Vielseitigkeit bekannt, und es scheint, als habe er trotz der extremen Herausforderungen an diese Stärke angeknüpft. Die Vorfreude seiner Fans auf die kommenden Episoden ist groß, denn die Serie hat sich seit ihrem Start zu einem echten Highlight entwickelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Renner auf der Disney+ Premiere von "Rennervations", 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Renner in Los Angeles, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner und sein medizinisches Team im Januar 2023