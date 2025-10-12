So hoch soll das Vermögen von Diane Keaton (79) gewesen sein

Hollywood muss Abschied nehmen von einer der ganz Großen: Diane Keaton (79) ist im Alter von 79 Jahren in Kalifornien verstorben. Die Karriere der Schauspielerin ist mit einzigartigen Filmen sowie Awards und Trophäen gespickt – zu ihren größten Erfolgen gehören Filme wie "Der Pate", "Annie Hall" und "Vater der Braut". Durch ihre vielseitigen Rollen konnte sich Diane im Laufe der Jahrzehnte ein beträchtliches Vermögen aufbauen. Laut Daily Mail soll sie vor ihrem Ableben umgerechnet mehr als 86 Millionen Euro auf der hohen Kante gehabt haben.

Ihr Vermögen hat Diane allerdings nicht nur ihren vielen Rollen zu verdanken, sondern auch geschickten Investitionen in Immobilien. Neben ihrer Hollywoodkarriere hatte die US-Amerikanerin auch eine Leidenschaft für Architektur und Inneneinrichtung. Diese Liebe zeigte sich in zahlreichen Immobilienprojekten, bei denen sie alte Anwesen renovierte und mit Gewinn verkaufte. Eines ihrer bekanntesten Werke war ihr sogenanntes "Traumhaus", ein aufwändig renoviertes Backsteinhaus in Los Angeles, das sie 2017 nach acht Jahren intensiver Arbeit bezog. Vor ihrem Tod war der Verkauf ihrer luxuriösen Villa geplant, die für umgerechnet 25 Millionen Euro auf dem Markt stand.

Die 79-Jährige führte in den letzten Jahren ein eher zurückgezogenes Leben. Laut einem Insider von People soll sich ihr Gesundheitszustand in den letzten Monaten jedoch unerwartet und dramatisch verschlechtert haben. "Sie baute sehr plötzlich ab, was für alle, die sie liebten, sehr herzzerreißend war", schildert die Quelle. Ihre engsten Familienmitglieder wählten bewusst, diese schwierigen Zeiten privat zu halten, und selbst langjährige Freunde von Diane waren demnach nicht vollständig über ihre Situation informiert. Sie hinterlässt ihre zwei Adoptivkinder Dexter und Duke.

Getty Images Diane Keaton bei einem Event in Los Angeles im November 2021

Getty Images Diane Keaton bei der Annual Lacma Art+Film Gala 2021

