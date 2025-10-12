Kinohit "Ein Minecraft Film" bekommt Fortsetzung

Das Produktionsstudio Warner Bros. hat bestätigt, dass der Kinohit "Ein Minecraft Film" eine Fortsetzung erhält. Nach dem phänomenalen Erfolg des ersten Teils, der weltweit fast 823 Millionen Euro eingespielt und damit als dritterfolgreichster Film des Jahres abgeschnitten hat, soll das Sequel laut der Zeitschrift Variety am 23. Juli 2027 in den US-Kinos starten. Regisseur Jared Hess, der bereits den ersten Teil inszenierte, wird erneut die Regie übernehmen. Ob die Hauptdarsteller Jack Black (56) und Jason Momoa (46) wieder dabei sind, ist bislang allerdings nicht bekannt. Details zur Handlung des kommenden Blockbusters werden bisher streng unter Verschluss gehalten.

Der erste Film, basierend auf dem populärsten Videospiel aller Zeiten, erzählt die Geschichte von vier Außenseitern, die in einer pixeligen Welt auf den erfahrenen Crafter Steve trafen, um gemeinsam zurück in ihre Realität zu gelangen. Dieser filmische Erfolg markiert auch einen weiteren Meilenstein für Warner Bros., das in diesem Jahr sieben Filme veröffentlichte, die allein am Eröffnungswochenende über 34 Millionen Euro einspielten. Das Studio machte 2025 erstmals weltweit über 3,4 Milliarden Euro Umsatz.

Vor allem die Darsteller trugen mit ihrem Talent maßgeblich zum Erfolg des Films bei. Jack, der auch als Bühnenkomiker und Musiker glänzt, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood und wird nicht nur für seine grandiosen Schauspielleistungen, sondern auch für seinen markanten Humor geschätzt. Jason, bekannt für seine charismatischen Rollen in Filmen wie Aquaman, hat ebenfalls eine große Fangemeinde. Ihre Chemie auf der Leinwand dürfte dazu beigetragen haben, diese Adaption für ein Millionenpublikum so ansprechend zu machen.

Getty Images Regisseur Jared Hess und der "Ein Minecraft Film"-Cast bei der Weltpremiere in London, März 2025

Getty Images Jack Black, April 2023

Getty Images Jason Momoa, "Ein Minecraft Film"-Premiere, März 2025