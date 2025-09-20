"Secret Wars": Avengers 6 wird das Kinoevent im Jahr 2027

Marvel-Fans dürfen sich freuen! Mit Avengers 6: Secret Wars steht dem Marvel Cinematic Universe (MCU) das nächste große Kinohighlight bevor. In den USA ist der Start des Films für den 17. Dezember 2027 geplant, ein deutscher Kinotermin steht bislang jedoch noch aus. Nachdem "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" die Fans bereits begeistert haben, soll auch "Secret Wars" ein episches Finale liefern. Die Regie übernehmen erneut Joe und Anthony Russo (55), die schon für die Vorgängerfilme verantwortlich waren. Und eine große Überraschung: Kein Geringerer als Robert Downey Jr. (60) wird als Bösewicht Doctor Doom auf die Leinwand zurückkehren.

Zur Handlung des Films sind bislang keine Details bekannt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Geschichte direkt an "Avengers 5" anknüpft, dessen Start für April 2026 vorgesehen ist. In der Comicvorlage treten die Superhelden auf einem Patchwork-Planeten namens Battleworld auf, der von Bösewicht Doctor Doom beherrscht wird. Diese Vorlage bietet reichlich Konfliktpotenzial: Rebellionen, Machtkämpfe und ein epischer Showdown zwischen bekannten Figuren wie Thor, Peter Parker, She-Hulk und weiteren könnten den Kern der Handlung bilden. Ob sich das MCU dabei eng an die Comics hält, bleibt allerdings offen.

Für die Fans ist die Rückkehr von Robert Downey Junior besonders aufregend – schließlich war er lange das Gesicht des MCU als Iron Man. Dass er nun als neuer Antagonist auftritt, sorgt für reichlich Gesprächsstoff und zusätzliche Spannung. Mit den Russo-Brüdern, die bereits für ihre Arbeit an den bisherigen Avengers-Filmen gefeiert wurden, dürfen sich die Zuschauer zudem auf vertraute Namen hinter und vor der Kamera freuen. Zwar liegt der Kinostart noch einige Zeit in der Zukunft, doch die Aussicht auf das nächste große Kapitel macht die Wartezeit schon jetzt zu einem spannenden Countdown.

Getty Images Der "Avengers"-Cast bei einem Event in Hollywood im April 2019

Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego

Getty Images Die Russo-Brüder (links und rechts) mit dem "The Gray Man"-Cast

