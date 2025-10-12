Stalking-Vorfall: Prinz Harry stellt neuen Sicherheitsantrag

Prinz Harry (41) hat einen erneuten Vorstoß unternommen, um seine Sicherheitsvorkehrungen bei Besuchen in Großbritannien neu bewerten zu lassen. Laut einem Bericht der Press Association wandte er sich schriftlich an Innenministerin Shabana Mahmood, die erst kürzlich ihr Amt übernommen hat, und forderte eine Überprüfung seiner Schutzmaßnahmen. Zusätzlich hat Harry einen förmlichen Antrag an das Exekutivkomitee zum Schutz von Royals und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (Ravec) gestellt, um eine aktualisierte Risikobewertung zu erhalten. Ein kürzlicher Stalking-Vorfall, der sich während seines letzten Aufenthalts im Vereinigten Königreich ereignete, scheint diesen Schritt ausgelöst zu haben.

Harrys Antrag kommt, nachdem er im Mai eine gerichtliche Niederlage hinnehmen musste, die dazu führte, dass er im Vereinigten Königreich keine staatlich finanzierten Sicherheitsdienste mehr in Anspruch nehmen kann. Der Royal betonte bereits in einem Fernsehinterview, dass ihn diese Situation daran hindere, seine Familie mit nach Großbritannien zu bringen. "Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder zurück in das Vereinigte Königreich bringen würde", erklärte er damals laut Hello Magazine. Für den Vater von zwei Kindern ist es jedoch ein wichtiges Anliegen, dass auch seine Familie eine Verbindung zu seiner Heimat pflegen kann. Vor Gericht beschrieb er Großbritannien als "zentral" für die Wurzeln seiner Kinder.

In der Vergangenheit hat Harry mehrmals betont, wie wichtig ihm seine Sicherheit und die seiner Familie ist – eine Haltung, die durch beunruhigende Ereignisse wie wiederholte Stalking-Zwischenfälle bekräftigt wird. Im letzten Monat konnte eine bekannte Stalkerin den Herzog während eines Aufenthalts bei den WellChild Awards gefährlich nah kommen, bevor die Sicherheitskräfte eingriffen. Diese Vorfälle unterstreichen deutlich die Herausforderungen, denen Harry derzeit bei Besuchen in seiner Heimat gegenübersteht, und könnten seiner Forderung nach besseren Schutzmaßnahmen weiteres Gewicht verleihen.

