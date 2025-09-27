Marius Borg Høiby hätte nichts gegen öffentliche Verhandlung

Marius Borg Høiby (28), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), steht ab Februar 2026 vor Gericht. Für den Prozess in Oslo sind insgesamt 18 Verhandlungstage angesetzt. Während einige Klägerinnen eine geschlossene Verhandlung beantragt haben, spricht sich der 28-Jährige über seinen Anwalt Petar Sekulic klar für Öffentlichkeit aus. "Wir sehen keinen Grund, warum die Türen geschlossen werden sollten, wenn er seine Aussage vor Gericht macht", erklärte der Jurist gegenüber Dagbladet. Ausschließlich die Abschnitte, die Høibys gesundheitliche Situation betreffen, sollen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Vorwürfe gegen Marius wiegen schwer: Ihm wird Vergewaltigung, Körperverletzung und Diebstahl vorgeworfen, was im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren bedeuten könnte. Die Verhandlung wird voraussichtlich auch durch die Aussagen zahlreicher Zeugen geprägt sein. Während die Staatsanwaltschaft 53 Personen benennt, haben die Anwälte der Klägerinnen zusätzlich drei weitere Zeugen, darunter einen traumatischen Stress-Experten, gemeldet. Høibys Verteidigung plant den Einsatz einer zweistelligen Anzahl von Zeugen, die sowohl ihn als auch die Klägerinnen kennen sollen.

Während Marius die Öffentlichkeit offenbar nicht scheut, zeigt sich seine Mutter auffällig zurückhaltend. Vor knapp drei Wochen besuchte sie begleitet von Haakon (52) und Königin Sonja (88) ein Event für Grundschulkinder. Trotz etlicher Fragen der anwesenden Reporter blieb die Kronprinzessin wortlos. Das norwegische Königshaus hatte bereits zuvor offiziell erklärt, dass keine Kommentare zum Fall ihres Sohnes abgegeben werden – eine Entscheidung, die bei vielen Royal-Fans und Beobachtern für Unverständnis sorgte.

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Lise Aserud/Getty Images Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit

Anzeige Anzeige