Gigi Birofio äußert sich erstmals zur Trennung von Vicky

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Gigi Birofio (26) und seine Freundin Vicky sich getrennt haben. Das Liebes-Aus bestätigte Vicky selbst, der Realitystar hielt sich bisher aber mit einem Kommentar zurück. Das ändert sich jetzt. In seiner Instagram-Story meldete Gigi sich zu Wort und teilt einen Clip, in dem er Vicky fest umarmt und auf die Wange küsst. "Vielleicht hat es mit der Beziehung nicht geklappt, aber unsere Freundschaft wird immer da sein", meint er liebevoll und setzt noch ein Herz-Emoji dahinter. Wie es scheint, haben die beiden sich ohne Streit getrennt.

Das betonte auch Vicky schon, als sie kurz nach den Trennungsnews von einem Fan in einem Q&A gefragt wurde. "Wir haben keinen Streit und sind im Guten auseinandergegangen", erklärte sie. Von Freundschaft sprach sie allerdings nicht, viel eher stellte sie klar, dass es dafür noch Zeit brauche: "Vielleicht werden wir irgendwann Freunde – ich weiß es nicht." Während einige Fans, die Gigis Vergangenheit kennen, direkt vermuteten, der 26-Jährige sei fremdgegangen, wies Vicky diese Vorwürfe direkt zurück. Es sei nichts Schlechtes zwischen ihnen vorgefallen – viel eher habe Gigi sich richtig gekümmert: "Ganz im Gegenteil, er war wirklich gut zu mir und hat sich sehr viel Mühe gegeben."

Ein Paar waren Vicky und Gigi erst seit wenigen Monaten. Sie bestätigten ihre Liebe im März und präsentierten ihren Fans auch gleich den ultimativen Liebesbeweis: ein Partnertattoo mit dem Namen des jeweils anderen. Es hatte zunächst den Anschein, als hätte der einstige TV-Gigolo endlich sein Perfect Match gefunden. Die beiden turtelten und knutschten regelmäßig im Netz. Für seine Vicky machte Gigi sogar eine gravierende Änderung in seinem Leben: Er krempelte sein Party-Verhalten um und wollte fortan auf Alkohol verzichten. Erste Risse bekam die große Liebe aber schon im Juli, denn nachdem Vicky alle Pärchenbilder gelöscht hatte, vermuteten Fans eine Trennung. Wenig später erklärte sie dann aber, es sei nur ein kleiner Streit gewesen. Endgültig Schluss war erst Anfang Oktober.

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky