Überraschung: Melina Hoch und Max Bornmann erwarten ein Baby

Melina Hoch und Max Bornmann lüften ein zuckersüßes Geheimnis: Die beiden Realitystars erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Mit einem Video auf Instagram lassen sie ihre Community an ihrem Glück teilhaben. "Wenn aus Liebe Leben entsteht", schreiben sie zu dem Clip, in dem sie gemeinsam am Strand posieren. Zunächst sieht man die zwei von vorne – als sie sich zur Seite drehen, ist Melinas Babybauch nicht mehr zu übersehen. Voller Liebe geht der werdende Vater auf die Knie und gibt der Kugel einen Kuss.

Nähere Details wie den Geburtstermin und das Geschlecht verraten Max und Melina noch nicht – die Überraschung scheint aber gelungen zu sein: Innerhalb weniger Minuten füllt sich die Kommentarspalte mit begeisterten Gratulationen. "Waaas? Herzlichen Glückwunsch", schwärmt eine Followerin, während eine weitere schreibt: "Aw, ich raste aus – herzlichen Glückwunsch! Das sieht man mal, dass echte Liebe alles ändern kann." Die Fans scheinen sich sicher zu sein: Max und Melina sind nicht nur ein echtes Traumpaar, sondern werden auch tolle Eltern sein.

Die beiden Realitystars machten ihre Beziehung im Juli 2024 offiziell – Social-Media-Nutzer spekulierten zu diesem Zeitpunkt aber schon seit Monaten, ob etwas zwischen ihnen läuft. Beide haben sich durch diverse TV-Auftritte einen Namen gemacht. Melina feierte ihr Reality-TV-Debüt bei Love Island, wo sie ihren Ex-Partner Tim Kühnel kennenlernte. Max sah man erstmals bei Make Love, Fake Love – der Hottie war damals ebenfalls noch mit seiner Ex-Partnerin Luisa Früh zusammen.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im Oktober 2024

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Realitystars