Sarah Connor gratuliert ihrem Mann Florian mit Planschfoto

Florian Fischer (51) wird an seinem Geburtstag mit einer ganz besonderen Liebeserklärung von Sarah Connor (45) gefeiert. Die Sängerin teilte auf Instagram einen vertrauten Schnappschuss, der die beiden mit einem Schwimmreifen im Meer planschend zeigt. Arm in Arm blicken sie sich tief in die Augen. Zu dem romantischen Foto schrieb Sarah: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein König! Ich liebe dich unendlich." Der Beitrag brachte die Fans in Verzückung.

Zahlreiche Social-Media-Nutzer kommentierten den Post mit liebevollen Glückwünschen und Komplimenten. "Happy Birthday, Flo! Liebe tief wie das Meer trifft es bei dem Bild wie die Faust aufs Auge", schwärmte zum Beispiel ein Fan. Andere beschrieben das Paar als "schönste Königin und König" oder freuten sich über die innige Momentaufnahme. Für die Community der Sängerin und des Unternehmers scheint das starke Band zwischen Sarah und Florian ein inspirierendes Vorbild zu sein.

Sarah und Florian, die seit 2013 verheiratet sind, teilen regelmäßig, wie harmonisch ihre Beziehung ist. Erst kürzlich veröffentlichte die Sängerin ein romantisches Foto, auf dem sie und ihr Mann einen Sonnenuntergang beobachteten. "Alles, was ich weiß, ist, meine Liebe für dich ist tief wie das Meer…", kommentierte die "Wie schön du bist"-Interpretin zudem und räumte mit diesen Worten ein für alle Mal die Krisengerüchte vom Tisch.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / maddfischer Sarah Connor und ihr Mann Florian Fischer im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor, Juli 2025

Anzeige