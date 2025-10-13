Das vermisst Mallorca-Auswanderin Nazan Eckes an Deutschland

Nazan Eckes (49) hat sich ein neues Leben auf Mallorca aufgebaut. Die Moderatorin setzt dabei alles daran, sich in ihrer neuen Heimat einzuleben, wie sie bei der Verleihung der Brigitte-Awards in Berlin gegenüber RTL verriet. Um sich sprachlich besser verständigen zu können, hat die 49-Jährige zunächst über ein Jahr lang mit einer App Spanisch gelernt. Mittlerweile nimmt sie zusätzlich Einzelstunden und hält ihr Umfeld dazu an, nur auf Spanisch mit ihr zu sprechen. Trotz der vielen positiven Aspekte gibt es jedoch einen kleinen Wermutstropfen: "Das Brot", gibt sie ohne Zögern zu. "Deutsches Brot ist so gut." Zudem schätzt sie die Fahrradleidenschaft in Deutschland, eine Kultur, die ihr besonders fehlt, seit sie auf der Baleareninsel lebt.

Beruflich ist die zweifache Mutter zwar nach wie vor in Deutschland unterwegs, jedoch deutlich weniger als früher. "Ich habe meine Reisen sehr, sehr, sehr reduziert", betonte die Moderatorin im Gespräch mit dem Sender und erklärte, dass sie mittlerweile nur noch ausgewählte Veranstaltungen wahrnehme. Dabei steht für sie klar fest: "Keine Mutter ist gerne von ihren Kindern getrennt." Dennoch vereint sie geschickt ihre Rolle als Mutter mit ihrer beruflichen Selbstständigkeit. Diese Balance ist ihr besonders wichtig, weshalb sie sich zwar gelegentlich im Rampenlicht zeigt, ihr Hauptaugenmerk aber auf das Familienleben legt.

Überraschend ist dabei auch ihr Wohnmodell auf der Baleareninsel: Nazan wohnt, wie ihr Ex-Mann Julian Khol (45), im Norden von Mallorca – und das, obwohl sich die beiden bereits 2022 getrennt haben. Die Familie lebt dort nach dem sogenannten Nestmodell, wie sie bereits im Mai gegenüber der Zeitschrift Gala erklärte. "Mal sind die Jungs mit ihrem Papi und mal mit ihrer Mami im Haus." Wenn es besondere Anlässe wie Geburtstage oder Feiertage gebe, lebe die Familie sogar unter einem Dach.

Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes im Bikini

Getty Images Julian Khol mit Nazan Eckes auf einer Veranstaltung im Februar 2013