Pikante Filmrequisite überrascht "Bares für Rares"-Händler

Eine außergewöhnliche Filmrequisite sorgte in der Folge vom 18. Juli 2023 bei Bares für Rares für erstaunte Gesichter. Verkäufer Wenzel überraschte Moderator Horst Lichter (63) und die Händler, als er knappe Dessous auf den Tisch legte. Doch die pikante Kleidung hatte eine beeindruckende Geschichte: Es handelte sich um Dessous, die Bond-Girl Kim Basinger (71) im James Bond-Klassiker "Sag niemals nie" getragen hatte. Der Experte der Sendung bestätigte die Echtheit des Filmstücks und bewertete es mit einem Wert von mindestens 1.000 Euro.

Nachdem diese außergewöhnliche Geschichte bekannt wurde, herrschte reger Andrang unter den Händlerinnen und Händlern. Besonders Waldi (58), ein bekanntes Gesicht der Show, zeigte großes Interesse. Zwar erklärte er zunächst, bei 1.500 Euro seine Schmerzgrenze erreicht zu haben, doch die Konkurrenz ließ ihm keine Ruhe. Am Ende griff er erneut ins Gebotverhältnis ein und sicherte sich schließlich die kultige Requisite für 1.750 Euro. Der glückliche Verkäufer, der das Stück einst bei einem Gewinnspiel gewonnen hatte, konnte somit zufrieden nach Hause gehen.

Die Requisite aus "Sag niemals nie" erinnerte die Show-Beteiligten an einen unvergesslichen Film. In dem 1983 erschienenen Abenteuer war Sean Connery (†90), inzwischen schon eine absolute Ikone des Agentenfilms, erneut in der Rolle von 007 zu sehen. Seine Filmpartnerin Kim Basinger porträtiert Domino Petachi, die Bond nicht nur mit ihrem Stil, sondern auch mit ihrer Intelligenz beeindruckt. Für Fans zählt der Streifen zu den besonderen Werken der Filmreihe – und für Waldi dürfte diese Erinnerung nun einen besonderen Platz in seiner Sammlung einnehmen.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

IMAGO / Capital Pictures Sean Connery und Kim Basinger im James-Bond-Klassiker "Sag niemals nie"

ZDF / Frank Hempel Walter Lehnertz, "Bares für Rares"-Händler