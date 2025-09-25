So reagiert die Reality-Welt auf Melina und Max' Baby-News

Melina Hoch und Max Bornmann haben vor wenigen Stunden ihr großes Babyglück verkündet und damit eine Welle der Begeisterung auf Social Media ausgelöst. Dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, teilten sie auf Instagram in einem süßen Video mit. Nun meldeten sich auch einige Reality-Kollegen zu der frohen Botschaft: Jannik Kontalis (29) schrieb kurz und knapp "Glückwunsch!", während Paulina Ljubas (28) begeistert kommentierte: "Ah, oh mein Gott! Glückwunsch." Auch Gloria Schwesinger (33) und weitere Wegbegleiter aus der Branche schlossen sich mit liebevollen Nachrichten an.

Die durchweg positiven Reaktionen spiegeln die große Sympathie wider, die Melina und Max in ihrem Bekanntenkreis genießen. Seit Jahren sind die beiden feste Größen im Reality-TV und konnten sich eine treue Fangemeinde aufbauen. Mit ihrer natürlichen und humorvollen Art sind sie nicht nur bei den Zuschauern, sondern offenbar auch bei ihren TV-Kollegen äußerst beliebt. Auch die Vorfreude ihrer Community auf den Familienzuwachs ist riesig, wie zahlreiche Glückwünsche unter dem Clip zeigen.

Dass Max mit Melina die perfekte Frau und nun auch die Mutter seines Kindes gefunden hat, deutete er bereits vor ein paar Wochen in seiner Instagram-Story an, als er von seiner Liebe zu ihr schwärmte. Damals verriet der Reality-TV-Star: "Sie hat mich von einer Red Flag zu 'Mr. Green Flag' gemacht." Besonders glücklich zeigte sich der Make Love, Fake Love-Gewinner auch über seine persönliche Entwicklung an Melinas Seite. Als ein Fan wissen wollte, ob er sich im Leben angekommen fühle, antwortete Max: "Was die richtige Frau angeht, auf jeden Fall." Gut möglich, dass die beiden zu diesem Zeitpunkt schon ihr süßes Geheimnis kannten.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, 2024

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, TV-Bekanntheit