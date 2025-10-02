Diese Schwangerschaftsgelüste hat Realitystar Melina Hoch

Melina Hoch und Max Bornmann könnten glücklicher kaum sein: Die beiden Reality-TV-Stars erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und freuen sich auf diese aufregende Zeit. In einer Instagram-Story gibt Melina nun Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag und erzählt, was sie aktuell am liebsten isst und trinkt. "Meine aktuellen Schwangerschafts-Cravings sind Orangensaft und Kakao", verrät die werdende Mama. Morgens genießt sie ihren koffeinfreien "Dark Chocolate Lover" und Orangensaft, während nachmittags ein Kakao auf dem Plan steht. Ihre Fans sind begeistert und verfolgen gespannt diese süßen Details aus ihrem Leben.

Doch die Schwangerschaftsgelüste der Reality-Queen scheinen durchaus wandelbar zu sein. Melina verrät, dass sie zuvor eine Phase hatte, in der Wassermelone und Gurke hoch im Kurs standen. Doch von Wassermelone hat sie jetzt genug: "Jetzt habe ich so absolut keine Lust mehr auf Wassermelone", erzählt sie lachend. Ihre Fans schätzen diese Bodenständigkeit und fühlen sich Melina dadurch umso näher. Für viele werdende Mütter sind wechselnde Vorlieben bei Lebensmitteln während der Schwangerschaft eine bekannte Erscheinung – Melina zeigt, wie normal und humorvoll diese Momente sein können.

Bereits vergangene Woche hatten Melina und Max die Baby-News mit einem liebevollen Video öffentlich gemacht. Darin präsentierten sie stolz Melinas wachsenden Babybauch und teilten so ihre Freude mit ihrer Community. Die beiden, die durch ihre Auftritte im Reality-TV bekannt geworden sind, wirken verliebt wie nie. In Interviews betonte Melina in der Vergangenheit immer wieder, wie glücklich sie an der Seite von Max ist. Mit dem Beginn ihres Familienglücks scheint sich dieser Traum nun zu erfüllen. Die Fans fiebern dem neuen Kapitel in ihrem Leben gespannt entgegen.

Instagram / melina.hoch Schwangere Melina Hoch und Max Bornmann, Realitystars

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im August 2023

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im Oktober 2024