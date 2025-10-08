Damit kämpft Melina Hoch in ihrer ersten Schwangerschaft

Melina Hoch und Max Bornmann, bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, schweben im Babyglück! Das Paar hat bekannt gegeben, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Wie weit Melina in der Schwangerschaft ist, hält sie geheim, doch der errechnete Geburtstermin wird im Jahr 2026 liegen. Die werdende Mutter sprach offen darüber, wie sehr sie in den ersten Monaten mit starker Müdigkeit zu kämpfen hatte. "Die Müdigkeit fand ich richtig krass. Du stehst auf, machst kurz etwas und musst dann schlafen", teilte sie auf Instagram mit. Unterstützung fand sie dabei stets bei ihrem Partner Max, der ihr Mut zusprach und Verständnis zeigte.

Max hat Melina in dieser besonderen Zeit besonders liebevoll zur Seite gestanden. Der Reality-TV-Star hat sie wiederholt daran erinnert, dass ihr Körper gerade etwas Außergewöhnliches leistet, und ihr geraten, sich nicht zu stressen. "Hey, wenn du müde bist, dann schlafe. Du stellst gerade ein Leben her", habe er ihr immer wieder gesagt. Während Melina sich auf ihr Wohlbefinden konzentriert, feiern ihre Fans die Neuigkeiten über das Babyglück und wünschen der kleinen Familie alles Gute für diese aufregende Reise.

Melina und Max sind seit geraumer Zeit aus dem Reality-TV bekannt und haben sich dort eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ihre Fans schätzen an ihnen vor allem ihre Authentizität und die greifbare Nähe, die sie über soziale Medien schaffen. Dass sie nun Eltern werden, scheint diesen Kreis nur noch enger zu machen. Die kommende Zeit dürfte für das Paar jedenfalls eine der wichtigsten und schönsten ihres Lebens werden. Für Melina hat mit der Schwangerschaft eine völlig neue Phase begonnen, die sie trotz der anfänglichen Herausforderungen mit viel Zuversicht angeht.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im August 2023

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit