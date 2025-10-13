Dick Van Dyke verrät: "Mary Poppins" stand auf der Kippe

Dick Van Dyke (99) verriet kürzlich, dass die Autorin der "Mary Poppins"-Bücher, Pamela Lyndon Travers, alles andere als glücklich über die Besetzung des berühmten Disney-Films von 1964 gewesen sei. Travers habe nicht nur ihn als Bert, den liebenswerten Schornsteinfeger, sondern auch Julie Andrews (90) in der Rolle der zauberhaften Nanny als unpassend empfunden. Zudem wollte sie, dass sämtliche Animationen aus dem Film entfernt werden. "Sie war von nichts begeistert", erzählte der Schauspieler laut People im Rahmen seines Wohltätigkeits-Events Vandy High Tea. Walt Disney jedoch hielt an seiner Vision fest und ließ sich davon nicht beirren, wie Dick weiter enthüllte.

Im Gespräch erwähnte Dick, wie er die Rolle von Bert bekam: Ein zufälliger Kommentar in einem Interview über mangelnde, gute Unterhaltung für Kinder hatte Walt Disney auf ihn aufmerksam gemacht. "Es war so einfach", erzählte der Schauspieler und ergänzte, dass Disney ihn direkt für die Rolle auswählte. Der Film, der 1964 erschien, wurde ein riesiger Erfolg und gewann fünf Oscars, darunter den für Julie als beste Hauptdarstellerin. In einem Interview anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Films erzählte Dick, dass er Tränen in den Augen hatte, als ihm die Sherman-Brüder einst die mittlerweile Kult gewordenen Lieder vorspielten. "Es war einfach das Schönste, was ich je gehört hatte", sagte er laut People.

Abseits seiner Erinnerungen an den Film sprach Dick bei dem Charity-Event auch über seinen bevorstehenden 100. Geburtstag und wie es ihm gelingt, sich trotz seines Alters eine positive Lebenseinstellung zu bewahren. Besonders betonte er den entscheidenden Einfluss seiner Frau, Arlene Silver. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2012 sei sie für ihn eine große Stütze. Es habe zwar einige Zeit gebraucht, bis er sie überzeugen konnte, ihn zu heiraten. Doch gerade aus diesem Grund sei es ihm wohl gewährt, nun überhaupt so alt zu werden, scherzt er. Während des Events sang der Schauspieler sogar für einen jungen Fan – ein Moment, der einmal mehr zeigte, dass der ikonische Entertainer seinen Sinn für Freude und Herzlichkeit nie verloren hat.

Getty Images Dick Van Dyke bei den Daytime Emmy Awards 2024

Dick Van Dyke und Julie Andrews in "Mary Poppins"

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver, Ehepaar