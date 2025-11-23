Dick Van Dyke (99) ist zunehmend an sein Zuhause gebunden

Dick Van Dyke (99), der am 13. Dezember einen besonderen Meilenstein in seinem Leben erreichen wird, hat verraten, dass er zunehmend an sein Zuhause in Malibu gebunden ist. Mit fast 100 Jahren fällt es dem legendären Schauspieler schwer, Einladungen zu Veranstaltungen entgegenzunehmen, die Reisen erfordern. Stattdessen verlagern sich soziale Kontakte immer häufiger in sein Anwesen, wo er Besuche empfängt. "Es ist frustrierend, sich in der Welt reduziert zu fühlen, sowohl körperlich als auch sozial", erklärte Dick in einem Interview mit der Sunday Times. Dennoch hält ihn seine 54-jährige Ehefrau Arlene Silver weiterhin auf Trab, indem sie ihn zu sportlichen Aktivitäten motiviert.

Neben regelmäßigen Trainingseinheiten im Fitnessstudio – drei Tage pro Woche – sorgt Arlene auch privat für ein aktives Leben an seiner Seite. Dick, der bekannt für Filme wie "Mary Poppins" oder "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" ist, bleibt durch diese Routine erstaunlich fit. Ein Moment, der kürzlich für Aufsehen sorgte, war ein Treffen mit Sänger Rick Springfield während eines Trainings. Beide posierten für ein Instagram-Foto, wobei Rick bemerkte, wie beeindruckend Dick trotz seines Alters sei: "Er machte einen kleinen Tanzschritt, nachdem er die Brustpresse verlassen hatte." Diese Leichtigkeit und Freude am Leben scheint ein echtes Markenzeichen des Schauspielers zu sein.

Dick und Arlene verbindet eine Geschichte, die Fans immer wieder inspiriert. Trotz eines Altersunterschieds von 46 Jahren führten sie 2012 ihre Beziehung in den Hafen der Ehe. Ihre Partnerschaft basiert auf Liebe zum Detail und gegenseitiger Unterstützung. Arlene erinnert sich noch gut an ihre erste Begegnung bei den Screen Actors Guild Awards im Jahr 2006, damals noch ohne das volle Bewusstsein für seine Bekanntheit. Dick selbst beschreibt den Beginn ihrer Liebe als eine transformative Phase seines Lebens. Bereits in seiner Vergangenheit zeigte sich der Schauspieler als lebensfroher Mensch, der seine Mitmenschen mit Gesang und Humor begeistern konnte – Eigenschaften, die sich auch in seiner heutigen Beziehung widerspiegeln.

Getty Images Dick Van Dyke bei der Premiere von "Mary Poppins Returns"

Instagram / rickspringfield Rick Springfield und Dick Van Dyke, 2025

Getty Images Schauspieler Dick Van Dyke mit seiner Frau Arlene Silver, November 2018

