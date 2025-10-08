Kurz vor 100. Geburtstag: Dick Van Dyke scherzt makaber

Hollywood-Legende Dick Van Dyke (99) steht kurz vor seinem 100. Geburtstag. Ausreichend Anlass, seinen berühmten Humor blitzen zu lassen. Bei einem Wohltätigkeitsevent in Malibu, Kalifornien, das zugunsten seines "Van Dyke Endowment of the Arts" sowie zur baldigen Eröffnung eines nach ihm benannten Museums veranstaltet wurde, scherzte er: "Ich bin offiziell erst im Dezember hundert. Zwei Monate noch. Es wäre doch lustig, wenn ich es nicht schaffe." Der Schauspieler, der seit fast neun Jahrzehnten Fans mit seinem Charme begeistert, sang während der Veranstaltung gemeinsam mit seiner Frau Arlene und seiner Gruppe "Dick Van Dyke and the Vantastix", wie Entertainment Weekly berichtet.

Das Event, bei dem auch Lieder aus Dicks berühmten Filmen wie "Mary Poppins" an der Seite von Julie Andrews (90) und "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" aufgeführt wurden, offenbarte zugleich den lebensfrohen Geist des Stars. "Ich prahle manchmal damit, wie ich es bis hundert geschafft habe, und denke mir dann: Wenn ich gewusst hätte, dass es so lang geht, hätte ich besser auf mich aufgepasst", witzelte er und fügte hinzu, dass seine Frau Arlene wohl das Beste sei, was ihm passiert ist. Trotz der nahenden Jahrhundertmarke ist Dick nach wie vor aktiv und sorgt nicht nur für gute Laune, sondern unterstützt auch gemeinnützige Zwecke.

Dick Van Dyke, der seine Wurzeln im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten hat, startete seine Karriere als Radiomoderator, bevor er sich als Schauspieler, Sänger und Komiker einen Platz in den Herzen des Publikums sicherte. Seine Karriere, die mit Bühnen-, Fernseh- und Filmproduktionen glänzt, fand ihren Ursprung in einem Engagement beim Militär, wo er Truppen unterhielt. Privat sorgte der Vater von vier Kindern mit seiner unermüdlichen Energie und seiner Leidenschaft für die Kunst immer wieder für Bewunderung. Sein Engagement und sein unvergleichlicher Humor zeigen, warum er auch mit 99 Jahren nichts von seinem Charisma verloren hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke bei den Daytime Emmy Awards 2024

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Julie Andrews und Dick Van Dyke in "Mary Poppins"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke, Theater- und Filmstar

Getty Images Dick Van Dyke und seine Partnerin Arlene Silver

Anzeige