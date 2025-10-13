Ergreifend: Bella Hadid über Kampf mit Depressionen

Bella Hadid (29), weltweit bekanntes Supermodel, hat sich auf Instagram mit ehrlichen Worten über ihre langjährige Erfahrung mit Angstzuständen und Depressionen geöffnet. In einem emotionalen Post beschreibt die 29-Jährige, wie diese Gefühle oft überwältigend und unsichtbar für Außenstehende sind. Bella erklärte, dass sie regelmäßig Tränen vergießt, bevor ihr Tag überhaupt beginnt, und sie von einem tiefen Gefühl der Scham begleitet wird. "Ihr seid nicht allein", appellierte sie an ihre Fans und teilte außerdem motivierende Worte, die zeigen sollen, dass Verletzlichkeit auch eine Stärke sein kann.

In ihrem Post reflektierte Bella auch über ihre bedeutende Arbeit mit UNICEF, bei der sie auf Kinder und Familien trifft, die trotz traumatischer Erlebnisse wie Krieg und Vertreibung immer wieder ein Lächeln zeigen können. Dabei hob sie hervor, dass psychische Gesundheit kein Luxus sein sollte, sondern ein grundlegendes Recht für alle Menschen ist. Vor einigen Wochen hatte Bella zudem Klinikfotos veröffentlicht, auf denen sie mit Infusionen und Atemhilfe zu sehen war, was bei ihren Fans Besorgnis auslöste. Die Bilder unterstrichen, wie ernst die Herausforderungen sind, mit denen sie kämpft – sowohl mental als auch gesundheitlich.

Die Unterstützung ihrer Familie spielt für Bella eine wichtige Rolle in ihrem Kampf um Gesundheit und Wohlbefinden. Ihre Mutter Yolanda Hadid Foster (61) teilte auf Instagram eine bewegende Nachricht, in der sie ihre Tochter als "Kämpferin" bezeichnete und ihre Kraft bewunderte. Yolanda selbst hat, wie auch Bella und deren Bruder Anwar (26), mit den Folgen einer Lyme-Borreliose-Diagnose zu kämpfen, was die Familie noch enger zusammengeschweißt hat. Diese Ehrlichkeit und Verwundbarkeit machen Bella für viele zu einer Inspirationsquelle und einer ermutigenden Stimme für all jene, die ähnliche Kämpfe durchleben.

Getty Images Bella Hadid, Model

Instagram / yolanda.hadid Yolanda und ihre Model-Tochter Bella Hadid, September 2025

Getty Images Bella Hadid im Oktober 2022