Für Sarah Jessica Parker ist Work-Life-Debatte "seltsam"

Sarah Jessica Parker (60) hat sich in einem Gespräch mit dem Magazin Hello zu einem Thema geäußert, das viele Eltern beschäftigt: der Balance zwischen Arbeit und Familie. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Sex and the City, erklärte, dass sie sich mit Diskussionen über dieses Thema unwohl fühle. "Aus Respekt vor arbeitenden Eltern", sagte sie, verzichte sie lieber darauf, ihre eigene Situation mit anderen zu vergleichen. Sarah ist mit dem Schauspieler Matthew Broderick (63) verheiratet und Mutter von drei Kindern, darunter der 22-jährige James und die 16-jährigen Zwillinge Marion und Tabitha.

Besonders betonte sie die Schwierigkeiten vieler Alleinerziehender oder Eltern, die mehrere Jobs gleichzeitig bewältigen müssen, oftmals mit unzureichender Unterstützung. Sie sprach auch über den Mangel an verlässlicher Gesundheitsversorgung, den viele Familien auf der ganzen Welt erleben. In ihren Aussagen zeigte sich Sarah einfühlsam und sprach darüber, wie ungerecht sie es empfinde, ihre privilegierte Position mit den Herausforderungen anderer Eltern zu vergleichen. "Es ist wirklich eine andere Welt", fügte die Designerin hinzu, die selbst über ein großes Netzwerk an Unterstützungsmöglichkeiten verfügt.

Außerhalb ihres beruflichen Lebens pflegt Sarah ein besonders enges Verhältnis zu ihren Kindern. In der Vergangenheit hat sie Einblicke in harmonische Momente aus ihrem Familienalltag gegeben. So zeigte sie sich zuletzt mit ihrer Tochter Tabitha bei alltäglichen Aktivitäten in ihrem Zuhause in New York City. Für Sarah scheint das Miteinander mit ihren Kindern weit mehr zu bedeuten als nur die Erfüllung mütterlicher Pflichten: Es sind die kleinen Gesten und Gespräche, die sie deutlich schätzt. Besonders betonte sie, wie spannend sie die unterschiedlichen Persönlichkeiten ihrer Zwillingstöchter findet, die sie als neugierig und freundlich beschreibt.

Getty Images Sarah Jessica Parker beim Red Sea International Film Festival in Saudi Arabien

Getty Images Matthew Broderick, Tabitha Broderick, Marion Broderick und Sarah Jessica Parker, April 2025

Instagram / jwbr0derick Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick und ihre Kinder machen ein Selfie