Aleks-Anspielung? Emmy Russ fährt auf maskuline Männer ab

Die Gerüchteküche brodelt: Seit Wochen spekulieren Fans über eine mögliche romantische Verbindung zwischen Emmy Russ (26) und Aleks Petrovic (34). Nun nährt die Reality-TV-Darstellerin diese Gerüchte selbst weiter. In einer Instagram-Fragerunde möchte ein Follower wissen, ob sie auf "maskuline Männer" steht – eine wohl klare Anspielung auf Aleks, der sich in der Vergangenheit selber als ein solcher bezeichnet hatte. "Ich meine, was ist denn ein maskuliner Mann? Ich weiß schon, worauf ihr hinauswollt. [...] Fakt ist: Ich stehe auf Gentlemen", antwortet sie.

Die The Summit-Bekanntheit erklärt, dass für sie gewisse Verhaltensweisen von Männern ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung seien. "Ich bin eine Frau mit russischen Wurzeln und ich kann es mir nicht wegdenken, dass ich einfach gewisse Dinge brauche, um einen Mann auch männlich zu sehen", betont sie. Dazu zähle etwa, dass ein Mann ihr die Autotür öffnet, den Stuhl im Restaurant heranrückt und ihr regelmäßig Blumen schenkt: "Das sind alles Sachen – da fühle ich mich wertgeschätzt als Frau."

Die beiden Realitystars sorgen schon seit Längerem für Gesprächsstoff. Besonders brisant: Aleks ist offiziell noch mit Vanessa Nwattu verlobt, mit der er aktuell in der neuen Staffel von Temptation Island V.I.P. zu sehen ist. Wie die Insel der Versuchung für das Paar ausgeht, ist bislang noch unklar – zuletzt zeigte sich der 34-Jährige in der Doku "Unleashed" jedoch auffallend vertraut mit Emmy. Ob es sich dabei nur um eine enge Freundschaft handelt oder ob sich mehr zwischen den beiden entwickelt hat, bleibt bis dato ihr Geheimnis.

IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Aleks Petrovic und Emmy Russ

IMAGO / Beautiful Sports Emmy Russ, November 2024

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2023